Drømmehotel åbner på Maldiverne

Gæster kan vælge mellem at lade sig indkvartere i bungalows på vandet eller i en luksuriøs strandhytte

The Ritz-Carlton er en førsteklasses hotelkæde, og derfor skal de naturligvis også have et luksusresort på Maldiverne, der virker som fluepapir på de rige og berømte.

Og det fik de i den forgangne weekend, da The Ritz-Carlton Maldives slog dørene op.

På det nyåbnede resort kan gæster vælge mellem to slags værelser.

Enten kan de lade sig indkvartere i en af de bungalows, der står som perler på en snor på en oval badebro med en spa i midten.

Eller de kan rykke ind i en af de større og endnu mere luksuriøse strandhytter på øen.

Det skriver Travel+Leisure.

Strandhytterne er i direkte forbindelse med de hvide sandstrande og har en fortræffelig udsigt over den turkisblå lagune. Foto: PR

Ikke for fattigrøve

Priserne begynder ved 9000 kroner for én overnatning i en etværelsesvilla. Og det er inklusiv 24 timers butlerservice.

Kan du hive 137.000 kroner op af lommen, får du én overnatning i en 1500 kvadratmeter stor luksusvilla med privat strand, udendørs køkken, egen kok og privat pool.

The Ritz-Carlton Maldives skal 'sætte nye standarder for luksus', lyder det fra folkene bag i en pressemeddelelse.

The Ritz-Carlton er ejet af Marriott International, der er verdens største hotelkoncern.

Resortet bliver ikke mindre smukt, når solen sænker sig. Foto: PR

Tæt på flokimmunitet

Maldiverne er et af de lande i verden, der er længst fremme i vaccinereudrulningen.

57 procent af befolkningen har fået første stik, mens 31 procent er færdigvaccinerede, viser tal fra Our World in Data.

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Maldiverne på grund af coronavirus.

