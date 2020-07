Drømmekyst åbner for turister

En række øer i Caribien har besluttet at åbne for internationale turister

Det er sommer og udenfor sæsonen i Caribien, men som i Johnny Madsen-hittet 'Udenfor sæsonen' skal det ikke stoppe folk fra at danse, smile og grine, mener myndighederne på flere øer.

Her har man valgt at genåbne grænserne for internationale turister efter længere tids nedlukning under coronaepidemien.

Bounty-øerne i Caribien er med deres hvide sandstrande og turkisblå vand blevet et populært rejsemål for særligt amerikanske turister, og de vil inden længe kunne reservere et værelse på flertallet af øgruppens omkring 2000 hoteller.

Det skriver CNN Travel.

Mediet har været i kontakt med direktøren for hotel- og turistorganisationen i Caribien, Frank Comito, der fortæller, at 69 procent af hotellerne ventes at være genåbnet i slutningen af juli.

Under normale omstændigheder ville der ellers ikke være rift om værelserne på dette tidspunkt, da den årlige orkansæson venter forude.

Se også: Her vil folk køre autocamper i år

Caribien er et virvar af selvstændige stater, gamle kolonier og andre territorier, og der er stor forskel på, hvordan og hvornår man inviterer udlændinge indenfor.

De Amerikanske Jomfruøer åbnede f.eks. allerede for turister 1. juni, mens Puerto Rico først åbner officielt 15. juli.

CNN Travel skriver, at der flere steder er indført restriktioner på eksempelvis antallet af gæster på restauranter og barer, ligesom man skal holde social distance på strandene og visse steder fremvise en negativ covid-19 test.

Caribien er dog stadig blandt de lande, som det danske udenrigsministerium fraråder alle ikke-nødvendige rejser til.

Se også: Ørkenstat åbner for udenlandske turister