Drømmer du om bryllup i Italien? Her vil de betale dig for det

Fraværet af turister under coronapandemien har gjort, at en lang række lande, regioner og kommuner mangler penge i kassen.

Derfor har man flere steder verden over måttet ty til alternative metoder for at lokke turister til og på den måde booste økonomien.

I regionen Lazio, der ligger i det centrale Italien, betyder det, at man nu vil tilbyde et pengebeløb til de par, der rejser til regionen for at blive viet.

Det skriver CNN.

Så hvis du altid har drømt om at sige 'ja' til din udkårne i de sydlandske omgivelser, så vil du altså kunne modtage et beløb for det nu.

Tilbuddet sker som led i en kampagne kaldet 'Nel Lazio Con Amore', hvilket betyder 'i Lazio med kærlighed'.

Her har man øremærket 10 millioner euro, som skal tiltrække par, der går med bryllupstanker. Det svarer til knap 75 millioner danske kroner.

Forhåbningen er, at det kan lokke folk til at afholde større arrangementer, som kan bidrage til lokalturismen i Lazio.

Så meget kan du få

Eksempelvis kunne turen gå til det romantiske Rom, som ligger i Lazio. Arrangerer du dit bryllup her, så vil du kunne få 2000 euro for det - svarende til knap 15.000 danske kroner. Beløbet gælder pr. par, der skal giftes.

Pengene skal bruges på tilskud til udgifter som blomster, tøj, vielsesringe eller leje af lokale og mad med videre. Altså udgifter, som kan bidrage til økonomien i Lazio.

Dermed er der også den ene begrænsning, at pengene skal bruges til at støtte forretninger, der er baseret i og drives i Lazio-regionen.

Sådan gør du

Det fungerer sådan, at arrangementet skal være foretaget mellem 14. december 2021 og 31. januar 2023. Herefter skal man kunne fremvise kvitteringer og fakturaer, som har været med til at dække arrangementet, hvorefter man vil kunne modtage beløbet på de cirka 15.000 kroner.

Man skal altså kunne dokumentere, at udgifterne er gået til ydelser forbundet med brylluppet.

Alle udlændinge såvel som italienere må søge om at modtage bidraget. Det er dog ikke helt så nemt for personer, der ikke taler italiensk, da både ansøgningsformularen såvel som den hjemmeside, man finder formularen på, er på italiensk. Du finder hjemmesiden her.

Derudover kan det være en god idé at skynde sig. Når de 10 millioner euro, som er øremærket til projektet, er sluppet op, gælder tilbuddet ikke længere.