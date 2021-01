Drømmer om solferie: Nu tør danskerne igen booke udlandsrejse

Det har tilsyneladende skabt optimisme blandt danskerne, at der er blevet sat dato på, hvornår de sidste af os kan være vaccineret mod coronavirus - søndag 27. juni.

Flere rejseselskaber melder om, at de allerede kan mærke en effekt af den positive udmelding fra Sundhedsstyrelsen, og ifølge Momondo er antallet af søgninger på rejser efter den 27. juni steget med 60 procent siden sidste fredag.

Hos TUI er der solgt seks gange så mange rejser til Thailand til næste vinter som i samme periode sidste år.

Det oplyser selskabet til Ekstra Bladet.

- Vi så meget tidligt, at danskerne begyndte at lede efter rejser til næste år. Derfor besluttede vi at lancere programmet for vinteren 2021-22 tidligere end normalt, siger kommunikationschef Mikkel Hansen.

Vælger de velkendte destinationer

Der er især rift om de direkte afgange til Krabi eller Phuket, fortæller Mikkel Hansen.

Han vurderer, at danskerne i den kommende tid vil holde sig til de velkendte destinationer, inden de begiver sig mod mere eksotiske rejsemål.

Det handler om at føle sig tryg ved at rejse ud i verden, og der har de store rejseselskaber en fordel over de små, hvis man skal tro kommunikationschefen.

- Danskerne søger mod selskaber, de kender, og hvor de ved, at de er sikret, hvis der skulle ske noget. Både i forhold til økonomi og tryghed generelt.

Bedste salgsuge i Spies

Også hos Danmarks største charterrejsebureau, Spies, er der fornyet travlhed.

Jan Vendelbo, der er adm. direktør i Spies, fortæller til standby.dk, at det kun er et spørgsmål om tid, før man mærker ketchupeffekten af, at flere og flere bliver vaccineret, ligesom der også er snak om både et dansk og fælleseuropæisk vaccinepas:

- Meldingerne gav os den bedste salgsuge for den kommende sommer. Bookingerne kom navnlig for juli, august og september, altså fra tidspunktet, hvor alle skulle være blevet vaccineret. Og i sidste uge solgte vi 60 procent flere rejser til den kommende vinter end samme tid sidste år.

Alle rejser frarådes i øjeblikket af Udenrigsministeriet.

Lige nu er det ikke muligt at rejse rundt i verden, efter myndighederne gjorde hele verden rød 8. januar.

