Drømte om at åbne zoo - så blev dyrene stjålet

Søndag måtte Niels Grøn sande, at drengedrømmen om at blive zoo-ejer nu lå i det uvisse.

Han havde ellers knoklet med hele to fuldtidsjobs for at spare sammen til at bygge om og få etableret de rette omgivelser, så han en dag kunne åbne sin egen zoologisk have med krybdyr på sin landejendom.

Men desværre kunne han fra morgenstunden se, at låsen til hans udhus var brudt op, og en del af hans dyr manglede.

Det skriver TV 2 Midtvest.

Niels Grøn måtte konstatere, at dyrene var blevet stjålet.

Han understreger over for TV 2 Midtvest, at de dyr, der blev stjålet, ikke er krybdyr. I stedet er der tale om fire afrikanske dværgkrokodiller, en leopardskildpadde og to store alligatorsnappere, som tilsammen har en værdi på cirka 70.000 kroner.

Særligt sidstnævnte er ikke nemt tyvegods at transportere, da de to alligatorsnappere vejer henholdsvis 27 og 32 kilogram. Læg dertil, at der er tale om vilde dyr, der nemt kan være farlige for mennesker.

- Den store kan sagtens klippe en arm. Så det er ikke for sjov at stikke fingre eller hånd i munden på de her. Det er ikke legetøj. Det er et forholdsvis vildt dyr. Det er ikke et kæledyr, siger Niels Grøn.

Det er tredje gang, at Niels Grøn har haft indbrud på et år, men han nægter at opgive håbet om en dag at åbne sin egen zoologiske have.