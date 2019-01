Drone-skræk fik 1000 fly aflyst: Nu tager lufthavne voldsomt våben i brug

Lufthavnene i Gatwick og Heathrow investerer nu adskillige millioner pund i avanceret, militært udstyr, der kan spore og stoppe droner, inden de bliver til fare for lufttrafikken.

Det sker ifølge flere britiske medier, efter op mod 1000 fly i Gatwick blev aflyst eller omdirigeret 21. december midt i den meget travle juletrafik.

Myndighederne frygtede i flere timer, at nogen forsøgte at sabotere trafikken, men indtil i dag er hverken gerningsmændene eller dronerne fundet.

Asaf Lebovitz fra det israelske anti-drone-firma Skylock viser her udstyr magen til det, der nu er sat ind i kampen mod droner ved flere britiske lufthavne. Foto: Sebastian Scheiner/AP

Kan stoppe dronerne

For at hindre en gentagelse har de to lufthavne indkøbt militært udstyr magen til det, der blev sat ind under drone-hændelserne 21. december.

Udstyret er i stand til at spore droner i god tid, inden de kommer ind i luftrummet ved lufthavnene.

Det kan også ødelægge signalet mellem dronerne og dem, der styrer dem. Og på den måde forhindre, at dronerne gør skade på passagerfly eller andet materiel og mennesker på jorden.

Det er planen, at andre britiske lufthavne ligeledes skal indkøbe udstyret.

