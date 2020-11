Droner kan hjælpe med at forudsige vulkanudbrud

Nu behøver geologer ikke længere sætte liv og lemmer på spil for at spå om næste vulkanudbrud

Menneskets historie er fyldt med eksempler på, at det kan have fatale konsekvenser at være nabo til en aktiv vulkan.

Det er også tilfældet i dag, selv om moderne teknologi i et vist omfang har gjort det muligt at forudsige, hvornår man skal søge ly for lavastrøm og askeregn.

Trods satellitbilleder og GPS-udstyr er der dog stadig eksempler på, at det går galt, og mennesker mister livet i vulkanudbrud, men nu er en løsning på vej.

Forskere har nemlig udviklet en drone, der kan flyve helt tæt på de ildsprudlende bjerge.

Det skriver dr.dk.

Italienske øer er blevet et mekka for sexpilgrimme

Ingen geologer på vulkanen

Forskerne har testet dronen på vulkanen Manam, der ligger i Papua New Guinea.

De fløj dronen to kilometer op i luften og derfra ned i vulkanens gassky for at indsamle kemiske stoffer, som de kan bruge til at forudse, om et udbrud er nært forestående.

Er niveauet af kuldioxid ude af trit med niveauet af svovldioxid, så er det en indikation på, at de lokale med fordel kan tage sig i agt for magma, forklarer Kristoffer Szilas, der er adjunkt i geologi ved Københavns Universitet, til dr.dk.

- I stedet for at sætte geologer til at rende rundt oppe på vulkanen, som jo er farligt, for at lave målinger, så er det bedre at sende droner afsted, siger han.

Mystisk massedød undrer forskere: Døde dyr skyller op på strand

Ny viden om klimabelastning

Ifølge den danske geolog har dronerne ikke bare potentiale til at redde menneskeliv, men også til at gøre gavn i klimakampen.

Målingerne fra dronerne vil nemlig gøre forskerne klogere på, hvor stor en CO2-belastning aktive vulkaner er skyld i.

Forskningen er publiceret i tidsskriftet Science Advances.

Måtte selv finde hjem: Guide fór vild på vulkan