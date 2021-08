Droner skal få det til at regne i Dubai

Regn i de varme sommermåneder er langt fra ønsketænkning på vores breddegrader, men i ørkenbyen Dubai drømmer de om vådere vejr. Et nyt statsfinansieret projekt har til formål at få det til at regne mere over storbyen ved hjælp af droner. Det skriver DR.

De små flyvende maskiner kan med stød fremskynde processen i skyer, der får dem til at regne. Der er altså ikke tale om at skabe mere regn, men snarere om at flytte lokationen for regnskyllet.

Mennesker har længe leget vejrguder

Det er ikke nyt, at vi mennesker manipulerer med regnen, men det er en ny måde, vi gør det på. Det fortæller Kristian Pagh Nielsen, som er fysiker ved DMI.

- Der findes teknologier, som man har brugt i næsten 100 år. Oprindeligt brugte man flyvemaskiner til at strø sølviodid i skyerne. Det nye er, at man i stedet bruger elektriske stød udsendt af en drone. Det får mikroskopiske skydråber til at samle sig, hvilket giver færre men større regndråber, siger han til DR.

Forenede Arabiske Emirater står over for store problemer med tørke og mangel på grundvand, og derfor håber professor Maarten Ambaum, der har arbejdet på projektet, at dronerne kan være en løsning.

- Grundvandsspejlet synker drastisk i Forenede Arabiske Emirater, og meningen med projektet er, at regnen skal afhjælpe den tilstand, siger han til BBC.