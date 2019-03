Der er ingen fare for at kede sig, hvis sommerferiedestinationen hedder Lønstrup og Nordjylland. Uanset om man er til natur, aktiviteter, historie eller en rask loppejagt

Du behøver ikke rejse tusindvis af kilometer for at få en fantastisk sommerferie med familien. Slet ikke, hvis vejret i Danmark arter sig som sidste år, hvor solskinstimerne var flest i 71 år.

Med sin unikke beliggenhed helt ud til Vesterhavets kyst er Lønstrup i Nordjylland et godt bud på en feriedestination, man kan besøge igen og igen.

Byen ligger godt gemt mellem klitterne, og selvom Lønstrup længe har levet af turisme, er vesterhavscharmen ikke blæst væk - heldigvis.

Selve Lønstrup by består primært af Strandvejen, hvor man blandt andet kan fornøje sig med caféer, ishuse, små tøjbutikker og lokale kunsthåndværkere. De mange kunsthåndværkere i form af lokale gallerier, glaspustere og keramikere er et af byens vartegn og bestemt et besøg værd. Her er gode muligheder for at købe en souvenir, der ikke skal hænge på køleskabet.

Og så står Vesterhavet naturligvis også højt på listen over ting, man kan fornøje sig med.

Et godt udgangspunkt

En badetur i de stride bølger er en oplevelse, og mens stranden i sommerdagene er centrum for vandhunde, kan en tur langs kysten i efterårets blæsevejr rense sindet og føles som terapi.

Lønstrup ligger cirka 60 kilometer nordvest for Aalborg, og ud over at have masser at byde på i sig selv er byen også et alle tiders udgangspunkt for dagsudflugter og ture rundt i det nordjyske.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der er rig mulighed for en tur i bølgerne i Vesterhavet. Foto: Mia Parsbæk

Tag på opdagelse

Et godt bud på første udflugt er et besøg ved det gamle fyrtårn ved Rubjerg Knude.

De friske kan gå langs kysten fra Lønstrup og med egne øjne opleve, hvordan havet spiser sig tættere og tættere på husene. Men spar lidt energi til at gå på opdagelse i de enorme sandklitter ved fyret - der er garanti for sjov og sved på panden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rubjerg Knude Fyr er en af de mest besøgte turistattraktioner på den jyske vestkyst. Foto: Henning Bagger

I Tornby Klitplantage lige nord for Lønstrup er der også gode muligheder for at få aktiveret kroppen og koble fra, når man har snøret vandreskoene eller er hoppet på en mountainbike.

Der er afmærkede ruter til begge dele.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Terrænet er perfekt til en tur på mountainbiken, og ruterne er afmærkede, så man ikke farer vild. Foto: Mia Parsbæk

Overvej desuden en tur til Liver Å's udløb ved Kærsgård Strand.

Der er smukt og fredeligt, og har man held og tålmodighed, er det også et oplagt sted at gå på jagt efter et stykke rav.

I efteråret samles stærene og danner en lille sort sol.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Naturen viser sig fra sin bedste side ved Liver Å's udløb. Foto: Karen Ydesen

Mårup Kirke er et must - selvom kirken faktisk ikke findes længere. Den blev fjernet i 2015 for at undgå, at kirken skulle styrte ned ad den 70 meter høje klint som konsekvens af kystnedbrydningen.

Der er heldigvis stadig masser af historie og gamle gravsten at gå på opdagelse iblandt.

Man skal selvfølgelig også bruge en dag på at tage til Skagen og gå ud på Grenen - Danmarks nordligste punkt, hvor Skagerrak og Kattegat mødes. Kulturelle indspark fås ved at besøge Skagens Museum og se de farverige malerier fra skagensmalerne. Og så kan dagen passende slutte med en is fra et af de mange ishuse i den hyggelige hovedgade.

Minder fra 2. verdenskrig Langs kysten i Lønstrup ligger de gamle bunkere fra Anden Verdenskrig som perler på en snor. I dag kravler børn rundt og leger på dem, og lystfiskere bruger dem som platforme. Endnu flere historiske vingesus findes hos Bunkermuseet i Hirtshals. Her ligger Tiende Batteri, som er Danmarks eneste komplette, udgravede tyske forsvarsanlæg fra krigens tid. Gå i tyskernes fodspor i de 3,5 kilometer løbegrave, som forbinder 69 bunkere, eller kig ind i bunkerne og se, hvordan soldaterne boede.

Fire steder du skal spise

Lønstrup har efterhånden et godt udvalg af forskellige spisesteder, uanset om man er til gourmet, traditionelle caféer eller en hurtig pizza.

Cafe Moda

Indtag morgenmaden hos af en de lokale keramikere, der serverer friskbagt brød og tilbehør i tilstødende lokaler - naturligvis serveret på eget design.

Møllehuset

Møllehusets brunch og afternoon tea skal forudbestilles, men man kan altid tage et smut forbi den gamle mølle til en aldeles velbrygget kop kaffe og de mest fantastiske, store stykker hjemmelavet kage. Kaffen serveres i hjemmelavede keramikkopper.

Glashuset

Restauranten har fået nye ejere i 2018 og inviterer både på frokost og aftensmad. Glashuset serverer blandt andet en lækker treretters menu med dertilhørende vin ad libitum til rimelige priser.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Sofie Bern Ydesen

Restaurant Villa Vest

Restauranten i det gamle badehotel kræver et lidt dybere greb i tegnebogen, men så er der også garanti for en spiseoplevelse af de store.

Med lokale råvarer og gastronomi i særklasse bliver middagen serveret i den hyggelige restaurant, hvor alle borde har udsigt over Vesterhavets brusen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Udsigten fra Villa Vest fejler absolut ingenting - og det gør maden heller ikke. Foto: Mia Parsbæk

Familievenlige udflugter

Det er ingen hemmelighed, at klimaet ved Vesterhavet kan være råt. Hvis vejret ikke er til lange dage på stranden, eller man besøger Lønstrup i skuldersæsonen, er der heldigvis gode familieaktiviteter tæt på.

Nordsøen Oceanarium ligger i Hirtshals og er Nordeuropas største akvarium. Her kan man bruge timer under overfladen og møde spøjse klumpfisk, legesyge sæler og en masse andre havdyr.

Fårup Sommerland kan underholde børn og barnlige sjæle fra morgen til aften. De modige kan tage en tur i Hvirvelvinden eller Orkanen, vandhundene kan bruge nogle timer i vandlandet, og de mindste kan hygge sig med at køre deres egen lille elbil eller grave efter dyrebart guld.

Skallerup Seaside Resort ligger bare fem kilometer fra Lønstrup og er den perfekte afstikker på en regnvejrsdag. Her er masser af aktiviteter for alle aldersgrupper, så uanset om man er til squashbaner, wellness, legeland eller badeland, er Skallerup et besøg værd.