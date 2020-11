Dropper charter: Vil kun have ultrarige turister

På Fiji kan du få et luksusresort næsten for dig selv, mens grænserne er lukkede for almindelige turister

Fiji har været lukket for udenlandske turister i otte måneder, og sådan fortsætter det med at være frem til marts 2021.

Med mindre du har lommer så dybe som en amerikansk it-milliardær.

Et resorthotel på øen Laucala, der er kendt som et tropisk paradis for de rige og berømte, har nemlig fået lov at gøre en undtagelse.

Regeringen er gået med til at åbne grænserne for en superpakkerejse, hvor 20 turister vil blive fløjet til Fiji i et privat fly og få luksushotellet på Laucala for sig selv.

Det skriver Forbes.

Flyt til italiensk by og få 60.000 kroner om året

Tager ingen chancer

Den samlede pris for fly og hotel er 4,34 millioner kroner, og den pris er fast, uanset hvor mange billetter det lykkes at sælge.

Med andre ord falder prisen til lidt over 200.000 kroner, hvis der er udsolgt.

Fiji har kun registreret 34 tilfælde af coronavirus, viser tal fra Worldometer, og det skal en flok stenrige vesterlændinge ikke ødelægge, mener myndighederne. Derfor vil gæsterne blive testet for coronavirus hele tre gange, inden de bliver sluppet løs på Fiji.

Første gang 14 dage før afrejse, anden gang med 72 timer til flyet letter og tredje gang ved ankomst på den fjerne øgruppe i Stillehavet.

I de 12-24 timer, det tager at få svar på den sidste test, må gæsterne ikke forlade hotellet. Herefter kan de frit rejse rundt på Laucala.

Tropeparadis registrerer første coronatilfælde

Går efter milliardærer

Fijis premierminister Frank Bainimarama lægger ikke skjul på, at Fiji vil markedsføre sig selv til milliardærer under coronakrisen, skriver CNN.

- Hvis du er milliardær, drømmer om at flyve med privatfly, leje en ø og investere millioner af dollars i Fiji - og har taget alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger - så venter her dit nye hjem, hvor du kan undslippe pandemien i paradis, sagde han tidligere i år.

Fiji har også lanceret et initiativ, hvor rige turister ankommer til øerne med yacht og tilbringer karantæneperioden ombord på deres luksusskibe.

De danske myndigheder fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Fiji.

Bravo Tours efterlader kæmpe regning: Skal dække aflyste rejser for 100 millioner