Dropper hotel ved Københavns Lufthavn

I år skulle der være åbnet et nyt hotel ved Københavns Lufthavn, men nu er projektet stoppet

Den danske kæde af boutiquehoteller, Guldsmeden Hotels, skulle have drevet det planlagte hotel under navnet '5-øren Guldsmeden Hotel' placeret ved Femøren Metro.

Hotellet skulle oprindeligt åbne senere i år, men planerne er nu ændret.

'Det er korrekt, at vi har indgået en aftale med Guldsmeden om ikke alligevel at gennemføre hotelprojektet, skriver Thomas Færch, der er koncernchef for byggeriet i Gefion Group, i en mail til Standby.dk.

Ændringerne skyldes det store pres, corona har medført for hotelbranchen.

Men arbejdet har ikke været spild af tid. Komplekset, der er under opførelse, får i stedet ungdoms- og studieboliger. Byggeriet er allerede i gang, lyder det fra Thomas Færch.

Hvis planen om unge- og studieboliger bliver en realitet kan flere unge glæde sig til at bo tæt på Amager Strandpark, Kastrup Fort, Øresund og Københavns Lufthavn.

To andre hoteller åbner

Selvom der ikke kommer et Guldsmeden Hotels, kan turister alligevel forvente et bredt hoteludvalg ved Københavns Lufthavn.

Comfort Hotel Copenhagen Airport og Scandic CPH Strandpark er begge ved at blive bygget, men grundet lav efterspørgsel på grund af coronarestriktioner er byggeriet gentagne gange blevet rykket.

Begge hoteller forventes at åbne til maj.

I området tæt på Københavns Lufthavn findes allerede hotellerne Clarion Hotel Copenhagen Airport, Best Western Plus Airport Hotel og Park Inn by Radisson Copenhagen.