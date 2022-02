Dropper mundbind ombord på fly

Coronarestriktioner er blevet en saga blot i Norden, efter Norge nu også har sløjfet de sidste restriktioner, ligesom både Danmark og Sverige har gjort det forinden.

Det betyder blandt andet, at flere nordiske flyselskaber nu også har valgt at vinke farvel til kravet om, at passagerer skal bære mundbind ombord på flyvninger inden for Skandinavien.

Det skriver flere medier, herunder Ritzau.

Først meldte det svenske flyselskab BRA ud, at de, i takt med at Sverige vinkede farvel til alle landets restriktioner 9. februar, også skrottede alle krav om mundbind.

Det er dog stadig en anbefaling, at flypassagerer ifører sig mundbind ombord på et af BRAs fly, men også anbefalingen ventes at blive skrottet pr. 1. marts, skriver flyselskabet på Twitter.

I weekenden fulgte Norwegian trop og fjernede deres mundbindskrav natten mellem lørdag og søndag.

Også SAS bekræfter over for Ritzau,​​ at kravet her bliver droppet fra tirsdag 15. februar, ligesom det norske flyselskab Widerø fjerner deres mundbindskrav.

For samtlige flyselskaber gælder det, at passagerer skal bære mundbind, hvis de flyver til og fra destinationer uden for de skandinaviske lande.

Der er desuden fortsat krav om at bære mundbind i lufthavne, som følger europæiske retningslinjer.