DSB indsætter togbusser på jysk hovedpulsåre

Hvis man mellem 17. juli til 27. juli planlægger at køre fra Fredericia til Aalborg i tog, skal man muligvis væbne sig med lidt mere tålmodighed end normalt.

I DSB’s sommerkøreplan har man nemlig både gjort plads til sporarbejde på strækningerne mellem Fredericia, Vejle og Aarhus samt mellem Hobro og Aalborg i denne periode.

Det betyder med andre ord, at en stor del af rejsen på en af Danmarks mest trafikerede togstrækninger skal klares i bus, skriver Jyllands-Posten.

Og er man afhængig af en togforbindelse mellem Hobro og Aalborg, må man ifølge mediet klare sig med en togbus i en lidt længere periode – her er sporarbejdet først tilendebragt 2. august.

Heller ikke togpassagererne på strækningen Fredericia-Horsens kan se sig helt fri for togbusser, når det 10 dage lange sporarbejde er slut 27. juli.

Jyllands-Posten skriver, at togbusserne her vender tilbage i perioden 28. til 30. august.

Beslutningen om at lægge sporarbejdet i sommerugerne skyldes ifølge DSB, at ‘der samlet set er færre kunder, der benytter sig af togene’.

Det skriver togselskabet som indledning til sommerkøreplanen på sin hjemmeside.

Her fremgår det også, at der henover sommeren vil blive lavet sporarbejde på en række andre strækninger i landet, der kan få betydning for danskernes togrejser.

