Dubai får verdens største pariserhjul

Dubai har længe høstet overskrifter på at opføre 'verdens største', hvad end det kommer til hoteller, shoppingcentre og bygninger i det hele taget.

Og nu slår emiratet sig endnu engang op på at opnå verdensrekorden.

For verdens største og højeste pariserhjul er blevet opført i Dubai og står til at byde de første gæster velkomne 21. oktober i år, efter at have været mere end otte år undervejs.

Det skriver CNN.

Pariserhjulet, som kaldes Ain Dubai, måler mere end 250 meter i højden. Det overgår dermed for længst det hidtil højeste pariserhjul, som er 82 meter og er placeret i Las Vegas i USA.

Hermed bliver hjulet næsten dobbelt så stort som det populære turistmål London Eye i England, der måler 135 meter.

19 forskellige oplevelser

Fra Ain Dubai vil man blandt andet kunne opleve udsigten over Dubais skyline og havet.

Dertil byder attraktionen på 19 forskellige oplevelsespakker, der dækker over alt fra skræddersyede forretningsmøder, ture med solnedgang og luksuriøse festpakker.

De 19 oplevelser er inddelt henholdsvis tre kategorier: Sociale kabiner, private kabiner og observationskabiner. Antallet af ture i hjulet afhænger af hvilken pakke, man vælger, hvor en turs varighed er på 38 minutter.

Der er i alt 48 kabiner i hjulet, hvor der i hver kabine er plads til 40 mennesker. Dermed kan der være 1750 personer i hjulet samtidig.