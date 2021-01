Dubai-hotel giver rabat til vaccinerede

Måske du allerede har hørt om vaccinepas - dokumentet, der tillader dig at rejse eller tage på festival, hvis bare du har fået dine to vaccinestik.

Men smag så lige på ordet 'vaccinerabat'.

Det er, hvad en 'en håndfuld virksomheder' er begyndt at tilbyde sin kunder i Dubai.

Det skriver Independent.

Vaccinerabat kan du blandt andet få på Bab Al Shams Desert Resort, som er et luksushotel for de rige, der ligger en times kørsel syd for Dubai. På sin hjemmeside beskriver hotellet sig selv som et 'spektakulært ørkenparadis'.

- På udkig efter en luksusudflugt i ørkenen denne vinter? Bab Al Shams har alt, hvad du ønsker på en afslappet ferie. Og hvis du er vaccineret, får du også rabat, skriver hotellet i et opslag på Instagram.

- Vi tilbyder 25 procent i rabat på restaurant og hotelovernatning til alle vaccinerede gæster fra Forenede Arabiske Emirater.

Også rabat på restauranter

Ifølge Independent er flere aktører inden for oplevelsesindustrien i Dubai begyndt at lokke med eksklusive tilbud til vaccinerede.

Det sker under sloganet 'Spread Love, Not Rona' (spred kærlighed, ikke (co)rona, red.).

Restauranter giver 20 procent i rabat til kunder, der har fået begge vaccinestik, mens kunder med ét stik bliver spist af med et nedslag på 10 procent, skriver Independent.

Forenede Arabiske Emirater, hvor Dubai ligger, er et af de lande i verden, der er længst fremme med at uddele vacciner.

26,5 procent af landets befolkning har modtaget første vaccinestik, viser den seneste opgørelse fra Our World in Data.

