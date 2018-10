Dubai strammer regler for turister: Det skal du gøre for at undgå fængsel

Det er blevet mere og mere populært at rejse til byer som Dubai eller Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater, men danskere, som planlægger en ferie i det olierige ørkenland, skal nu være ekstra opmærksomme på, hvad de pakker med i deres bagage.

Myndighederne i landet på den sydøstlige del af den Arabiske Halvø har nemlig netop indskærpet reglerne for turister, der vil medbringe medicin til eget brug.

Det skriver Gulf News.

Det betyder, at turister skal udfylde en formular på Sundhedsministeriets hjemmeside i De Forenede Arabiske Emirater, hvor de bekendtgør, hvad de vil medbringe, før de rejser ind i landet.

Hvis man ikke udfylder den pågældende formular og bliver fanget i besiddelse af receptpligtig medicin, man ikke har deklareret på forhånd, kan man i bedste fald få beslaglagt sin medicin og i værste fald ende i fængsel.

For 'offentlighedens helbred'

Lovændringen er en del af De Forenede Arabiske Emiraters forsøg på at forbedre landets sundhed ved at give myndighederne en større indsigt i, hvilke typer medicin, der bliver bragt ind i landet.

- Det er nu obligatorisk for alle passagerer, der rejser ind i De Forenede Arabiske Emirater, at få forhåndsgodkendelse fra ministeriet, hvis de vil medbringe deres receptpligtige medicin. Vi vil foretage kontroltjek for at sikre offentlighedens helbred, siger Ameen Hussain Al Amiri fra landets ministerie for folkesundhed til Gulf News.

Alle former for medicin købt på recept skal deklareres inden indrejse, og det tager efter sigende omkring en enkelt arbejdsdag at få formularen godkendt eller afvist.

Udover at beskrive hvilken form for medicin, man vil medbringe, skal man blandt andet også vedhæfte sin recept fra lægen samt oplyse længden af sit ophold i landet.

Formularen kan findes her.

