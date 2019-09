Dyk ned i en sunket jumbojet

Verdens største dykkerpark i Bahrain byder på et sunket Boeing 747-fly

Landet er kun på størrelse med Falster, alligevel har Bahrain åbnet verdens største dykkerpark.

Dykkerparken er 100.000 m2 og har et sunket Boeing 747, der med sine 70 meter er verdens næststørste flyvemaskine.

Ministeren for Industri, Handel og Turisme, Zayed bin Rashid Al Zayani, åbnede dykkerparken, som hedder Dive Bahrain, i starten af september, og han er sikker på, at Dive Bahrain vil blive en stor global turistattraktion.

- Den nye park vil uden tvivl blive en global turistattraktion. Verdensklasse-projektet, som dækker et omfattende område, vil give en uforglemmelig oplevelse til både turister og dykkerentusiaster. Initiativet sigter også mod at genoplive kongedømmets marine økosystem og bevare havmiljøet ved at inkorporere internationale miljøstandarder, siger Zayed bin Rashid Al Zayani i en pressemeddelelse.

En dykker er her foreviget inde i cockpittet på den nedsunkne Boing 747 i dykkerparken Dive Bahrain. Foto: Dive Bahrain

Skibe, huse og kunstige rev

Dive Bahrain byder også på en nedsunken kopi af seværdigheden Pearl Merchants House (Perle Købmandens Hus), som relaterer til Bahrains perlefiskere.

Perlefiskeri var landets hovedindtægt fra det 5. århundrede før Kristus til omkring 1930'erne, hvor fiskerne ikke længere kunne konkurrere med de billigere kunstperler. Der er dog stadig rig mulighed for at dykke efter perler - også for turister.

Dykkerparken skal også indeholde en skulpturpark, hvor nutidige kunstnere kan udstille deres skulpturer samt et kunstigt rev og flere sunkne skibe.

Hvis man vil besøge dykkerparken, skal man arrangere en tur med et af de dykkercentre, som er tilknyttet parken.