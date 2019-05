Dykkerteam har gjort vild opdagelse i verdens største grotte

Et britisk dykkerteam har på en ekspedition i verdens største grotte, Son Doong i Vietnam, opdaget, at grotten i virkeligheden er større, end vi har troet indtil nu.

Det skriver CNN.

Teamet, som er de samme dykkere, der reddede de thailandske fodbolddrenge ud af en grotte i Thailand sidste år, var på ekspedition i grotten for at undersøge floden og søerne i grotten.

Under ekspeditionen opdagede de på et tidspunkt en tunnel under vandet, som viser sig at forbinde Son Doong-grotten med en anden enorm grotte med navnet Hang Thung.

Grotten Son Doong er flere steder op til 200 meter høj. Foto: Urs Zihlmann/Caters News

I sig selv er Son Doong-grotten 38,5 millioner kubikmeter, og når den officielt er godkendt som værende forbundet med Thung-grotten, vil det samlede areal blive 1,6 millioner kubikmeter større.

- Det ville svare til, at nogen fandt en ekstra top på Mount Everest, som gjorde bjerget 1.000 meter højere, siger Howard Limbert, teknisk rådgiver ved oplevelsesfirmaet Oxalis, til CNN.

Limbert er grotteekspert og var med til at organisere dykket.

- Enhver anden grotte i verden vil let kunne være inde i Son Doong-grotten, når den er forbundet. Den er vanvittig stor, siger han.

Flere kilometer lang

Grotten er ni kilometer lang og op til 200 meter høj, og gennem grotten løber en stor flod, hvorfor den er meget svær at udforske.

Firmaet Oxalis har eneret over at tillade og arrangere ekspeditioner i grotten, og Oxalis inviterede dykkerteamet fra England til grotten, efter de havde gjort 'så imponerende et arbejde' med at redde Wild Boars-fodbolddrengene fra grotten i Thailand.

- De ville gerne prøve noget interessant på denne tur, så vi fik ideen med, at de skulle dykke inde i Son Doong, hvilket ikke er blevet gjort før, fortæller Howard Limbert.

Limbert fortæller, at teamet nåede ned på en dybde på 78 meter, hvorfra de kunne måle nogle af de uudforskede tunneler, som er i grotten.

Blev opdaget tilfældigt

Selve grotten blev først opdaget i 1990 af en lokal mand helt tilfældigt, da han kom forbi grotten. Man skal gå et par dage gennem jungle og svært fremkommeligt terræn for at komme til grotten.

Først i 2009 blev grotten udforsket for første gang, men store dele af grotten er stadig uudforsket.

Dykkerteamet regner med at skulle tilbage i grotten for at udforske yderligere til april næste år, hvor vandstanden igen er lavere i grotten.

I 2013 blev de første turister vist indenfor, og højst 500-600 personer får hvert år lov at opleve Son Doong i sæsonåbningen mellem januar og august på grund af sikkerhedshensyn