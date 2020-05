Dyr truer dansk lufttrafik: Flyulykke er 'ikke utænkelig'

Det er i denne tid ikke umuligt at få den tanke, at en højere magt har pålagt København en ny omgang af de ti plager.

Først skyllede coronaepidemien ind over byen, så truede et nordsjællandsk forsyningsselskab med at hælde 290.000 kubikmeter spildevand ud i Øresund, og nu er det så uvelkomne gæs, der har gjort sit indtog i Københavns Lufthavn.

Antallet af bramgæs ved lufthavnen er angiveligt vokset fra cirka 20.000 til 1,5 mio. på 40 år. Og de udgør en voksende trussel mod flytrafikken til og fra lufthavnen, mener professor i vildtøkologi ved Aarhus Universitet, Jesper Madsen.

- Problemet med bramgæs er, at de flyver i tætte flokke på flere hundrede ad gangen, og de flyver så tæt på hinanden, at et fly ved et uheld altså godt kan komme til at ramme flere gæs på en gang, siger Jesper Madsen til TV2 Lorry.

Ifølge mediet har fly ramt bramgæs mindst fire gange i løbet af det seneste år.

De store fugle udgør dog kun en lille del af det samlede antal kollisioner. I alt 186 gange mødtes fugle og fly sidste år i luften over Kastrup, men i langt hovedparten af tilfældene var der tale om mindre og mere uskadelige fugle.

Herunder kan du se, hvordan det ser ud, når et fly møder en fugl i luften:

Tilladelse til at dræbe

Bramgæs er et fredet dyr, men i Tårnby og Dragør kommuner er det tilladt at skyde dem, fordi de udgør en risiko for flyene. Ifølge mediet er området omkring lufthavnen tilholdssted for titusindvis af fugle, og problemet bliver ikke mindre af, at lufthavnen ligger under en trækrute for gæs.

Københavns Lufthavn har af samme grund fuglejægere ansat, der udover geværild også møder fuglene med megafoner.

Jesper Madsen er dog stadig bekymret for, at det kan ende galt, hvis ikke bestanden mindskes. I værste fald kan det ende i en ulykke, advarer han.

- Det er ikke utænkeligt, at det kommer til at ske, fordi antallet af gæs er steget så dramatisk, og bestanden altså er på en fortsat opadgående kurve. Og samtidig med at bestanden har taget til, så har gæssene også forskudt deres overvintringsområde op til københavnsområdet, siger Jesper Madsen til TV2 Lorry.

Hos Københavns Lufthavn fortæller safety manager Dorte Nygaard, at man i øjeblikket undersøger mulighederne for at gøre det mere uattraktivt for gæssene at slå sig ned.

- Et af de næste initiativer, vi kommer til at kigge på, er, om vi kan forkorte perioden, hvor der ligger føde frit tilgængeligt på markerne. Det kræver selvfølgelig en dialog med vores naboer, og det er vi derfor ved at kigge på, siger Dorte Nygaard til TV2 Lorry.

