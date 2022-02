Dyrelort i køkkenet: Nu skal slotshotel betale bøde

Et nordsjællandsk slotshotel er af Retten i Helsingør blevet kendt skyldig i overtrædelse af fødevarelovgivningen, efter der blandt andet er blevet fundet lort fra mus og rotter ved hotellets køkkenfaciliteter

Retten i Helsingør har nu afsagt dom i en sag, der omhandler fødevarerapporter fra Sauntehus Slotshotel, der er beliggende i Saunte ved Hornbæk i Nordsjælland.

Det skriver Helsingør Dagblad, som har fulgt sagens udvikling løbende.

Avisen skriver, at sagen udspringer sig af, at Fødevarestyrelsen tidligere har givet slotshotellet påbud om bekæmpelse af skadedyr, hvilket ikke blev efterlevet.

Det sker, efter der i juni 2019 blev fundet spor af dyrelort fra mus og/eller rotter i hotellets kælder, hvor der både er køkken og lager, og hvor der altså både produceres og opbevares fødevarer.

Dertil har Sauntehus Slotshotel fået udstedt en bøde, fordi hotellet ikke levede op til standarderne for rengøring i et kølerum, som opbevarede frugt og grøntsager. Her var tilmed mistanke om sort skimmelsvamp i kølerummet.

Nægter sig skyldige

Ejerkredsen bag Sauntehus Slotshotel, Sophiendal Aps, har nægtet sig skyldige i forholdene, hvorfor de også har nægtet at betale de omtalte bøder.

Det er blandt andet på baggrund af de ubetalte bøder, at sagen endte i Retten i Helsingør.

I retten forsvarede ejerkredsen, at der var tale om kornrester og altså ikke dyrelort, som Fødevarestyrelsen ellers mente, det var.

Det gav dommeren dem ikke ret i. I stedet blev Sophiendal Aps kendt skyldig i overtrædelse af fødevarelovgivningen, og ejerkredsen blev idømt en bøde på 20.000 kroner samt betaling af sagens omkostninger.

Anklageren gik ellers efter, at bøden landede på 35.000 kroner, men dommeren barberede altså 15.000 kroner af i dommen.

Hotelejerne har 14 dage til at anke dommen til landsretten. Det vides endnu ikke, om de har planer om dette.

Ejerkredsen Sophiendal ApS står bag hotelkæden Danske Slotshoteller.

Ud over Sauntehus Slotshotel ejer Sophiendal ApS hotellerne Kokkedal Slotshotel, Vraa Slotshotel, Hvedholm Slotshotel, Sophiendal Slotshotel og Store Restrup Slotshotel.