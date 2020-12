Dyrenes konge smittet med coronavirus

Det er andet tilfælde af store kattedyr, der er testet positiv for coronavirus

Det er ikke kun mennesker og mink, der kan få coronavirus.

Det samme kan store kattedyr, og nu er fire løver i den zoologiske have i Barcelona testet positive for coronavirus.

Det skriver Reuters.

Der er tale om tre hunner på 16 år ved navn Zala, Nima og Run Run samt hannen Kiumbe, der er fire år.

Bliver passet godt på

Ifølge nyhedsbureauet er det det andet kendte tilfælde af store kattedyr, der har fået coronavirus.

Det første tilfælde fandt sted i april, da fire tigre og tre løver blev testet positive for coronavirus i Bronx Zoo i New York. Dengang kom alle sig over sygdommen.

Samme skæbne forventer man for løverne i Barcelona Zoo, der ligger en kilometer nordvest for Ramblaen, og hvor de spanske dyrepassere sørger for at yde veterinær pleje til de fire løver og holde vågent øje med dem, indtil de er raskmeldte.

To ansatte er smittet

Dyrepasserne bemærkede allerede i slutningen af november, at de ellers så mægtige katte ikke var ved deres normale styrke.

De kontaktede derfor førnævnte dyrepark i New York for at få gode råd.

Også blandt de ansatte i den zoologiske have er der konstateret coronavirus. Alligevel mener zoo-direktør Juli Mauri ikke, at besøgende har grund til at være bekymret.

- Ingen, der kommer for at se løverne, kommer tæt nok på dem, siger han til El Pais.

