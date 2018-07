Dyster dom over ikonisk bygning: Redningen er håbløs

Et af verdens syv nye vidundere er tæt på at blive total smadret af forurening. Nu har indisk ret vurderet, at Taj Mahal enten skal rives ned eller restaureres

Da stormogulen Shah Jahan i 1600-tallet fik titusindvis af arbejdere til at knokle i mere end et årti for at færdiggøre en af verdens mest imponerende bygninger, havde han nok ikke forventet, at området omkring bygningen flere hundrede år senere ville blive ødelagt af forurening samt turister, der ikke kan finde ud af at rydde op efter sig selv.

Ikke desto mindre er det præcis, hvad der foregår ved det ikoniske mausoleum, Taj Mahal, nær Agra i det nordlige Indien.

Faktisk er ødelæggelsen af bygningen, som er anerkendt for at være et af verdens syv nye vidundere, så ekstrem, at Højesteretten i Indien har videregivet en dyster dom: Nemlig at det er 'håbløst at redde den fra nedbrydning'.

Det skriver Lonely Planet.

Og derfor har retten besluttet, at den indiske stat enten skal rive bygningen ned eller restaurere den.

- Enten lukker vi Taj Mahal og river den ned eller også restaurerer I (staten, red.) den, lød det kort og kontant fra domstolen i sidste uge.

Misfarvet bygning og affald over alt

Dommen over den verdenskendte bygning kommer som følge af en langvarig kritik fra miljøaktivister, der mener, at de indiske myndigheder ikke har gjort nok for at bevare det nordindiske mausoleum.

Det anslås, at omtrent otte millioner turister årligt rejser til Indien for at se Taj Mahal, men forureningen er altså så kritisk, at det ifølge Højesteretten snart kan være slut.

Billeder har da også tidligere vist, hvordan hele området omkring Taj Mahal er fyldt med affald i form af tomme plastikflasker, mademballage og plastikposer.

Derudover er luftforureningen i området så høj, at den hvide marmor på den ikoniske bygning er blevet gullig og grøn, da insekter efterlader ekskrementer i den forurenede flod Yamuna, som Taj Mahal står på bredden af.

Se et billede af forueningen omkring Taj Mahal herunder (artiklen fortsætter under billedet):

Et læs af affald fylder området omkring det ikoniske mausoleum, Taj Mahal. Foto: Pawan Sharma/AP

Flottere end Eiffeltårnet?

Den ikoniske bygning blev opført i perioden 1631-1647 af den indiske kejser Shan Jahan til minde om hans hustru Mumtaz Mahal.

For 11 år siden blev den officielt indlemmet som et af verdens syv nye vidundere. På listen figurerer derudover Colloseum, Den Kinesiske Mur, Kristus-statuen i Rio de Janeiro, ruinbyen Chichen Itza i Mexico, den præcolumbianske by Machu Picchu i Peru og det arkæologiske område Petra i Jordan.

Domstolen i Indien henviste da også til en anden verdensberømt seværdighed i retten i sidste uge, som de tilsyneladende ikke er synderligt imponeret over:

- Mange flere millioner mennesker besøger årligt Eiffeltårnet, som ligner et TV-tårn. Vores Taj Mahal er bedre og smukkere, og hvis I (de indiske myndigheder, red.) havde fået styr på problemet med turister, ville problemet have været løst.

Ifølge retten har myndighedernes manglende handlekraft betydet, at landet har mistet massive indtægter, og retten kritiserede dem derfor for ikke at have implementeret nødvendige foranstaltninger for at beskytte det ikoniske mindesmærke.

Højesteretten har pålagt staten at finde en løsning på problemet allerede den 31. juli, hvorefter retten fra dag til dag vil vurdere, hvad der reelt skal gøres med den berømte bygning.

