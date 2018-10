Dystre tal fra amerikansk turistby: Så mange er blevet skudt i år

Blodet flyder nærmest i gaderne i USA's tredjestørste by, hvor antallet af skudepisoder er grotesk høje

Flere end 55 millioner turister strømmede sidste år til USA's tredjestørste by, Chicago, som blandt andet er kendt for sine imponerende skyskrabere.

Men nye tal viser, at der er en dyster bagside til den amerikanske by, som med sine 2,7 millioner indbyggere er den mest folkerige by i staten Illinois og i Midtvesten.

Chicago er nemlig ekstremt hærget af bandevold og skudepisoder, og således har Chicago Tribune fundet frem til, at hele 2303 mennesker indtil videre er blevet skudt i byen i årets første ni måneder.

På trods af det absurd høje tal, er der dog lidt lys at hente i statistikkerne for byen i Illinois, da det er knap 600 færre skudofre end i 2017, hvor hele 2895 mennesker blev skudt i byen.

Tilbage i 2016 flød blodet endnu mere i gaderne, da hele 3281 mennesker blev skudt.

Turist og hundelufter skudt i hovedet

I øjeblikket beretter lokale borgere i storbyen da også om, hvor skrækslagne de er og blot venter på at blive det næste offer.

Det sker i kølvandet på, at to personer - henholdsvis en 73-årig hundelufter og en 24-årig turist - måtte lade livet, da de tilsyneladende helt uprovokeret med én dags mellemrum blev skudt i hovedet 800 meter fra hinanden ved højlys dag.

Begge ofre havde ifølge CNN både mobiltelefon og pengepung på sig, og derfor frygter politiet i Chicago, at det er samme gerningsmand, der står bag.

Den 73-årige Douglas Watts blev myrdet med et enkelt skud i hovedet i starten af oktober. Foto: Privatfoto

Den 24-årige Eliyahu Moscowitz blev myrdet i dagen efter Douglas Watts. Også med et enkelt skud i hovedet. Foto: Privatfoto

Den mystiske maskerede mand, der er efterlyst og mistænkt for de to mord i starten af oktober. Foto: Chicago Police Department

66 skudepisoder på tre dage

En anden sag, som blev beskrevet i adskillige internationale medier, skete tilbage i august måned, hvor hele 66 mennesker blev skudt i løbet af tre dage. 12 af ofrene døde.

- Dette er ikke et liv. Det er ikke normalt. Vi har så mange unge mennesker her, der opfører sig som om, det er normalt. De hører skud, men går bare videre, som ingenting er hændt, siger 25-årige Carlil Pittman fra Chicago til ABC og fortsætter:

- Der er to sider til Chicago. Der er den del, som er en turistattraktion, hvor alt ser godt ud, og så er der den del, hvor folk lever med vold hver eneste dag.

