Efter 130 år: Forsvundet skib er fundet

Skibet Atlanta sank under en storm i 1891 og har sidenhen været forsvundet. Først nu er det fundet

Man havde egentlig opgivet alt håb om at finde det forsvundne vrag af skibet Atlanta, som sank under en storm 4. maj 1891.

Men nu - 130 år senere - er vraget fundet.

Det skriver CNN på baggrund af en pressemeddelelse fra organisationen Great Lakes Shipwreck Historical Society (GLSHS).

Skibet blev lokaliseret i søen Lake Superior, der ligger nær Deer Park i den amerikanske delstat Michigan og er ifølge GLSHS i 'vidunderlig god stand'.

Fem mistede livet

Da skibet forliste tilbage i 1891, sejlede det med et gods af kul. Da Atlanta blev fanget af stormen, knækkede tre master, som forårsagede, at skibet sank.

Der var syv besætningsmedlemmer ombord, som omgående kom i en redningsbåd, hvor de brugte timevis på at komme i land.

Da de nærmede sig land, kæntrede redningsbåden, hvilket resulterede i, at kun to af besætningsmedlemmerne kom sikkert frem til landjorden.

'Stadig smukt'

De undervandsbilleder, der er taget af vraget, viser resterne fra et hjul, toiletter og de knækkede master.

Ifølge Bruce Lynn, adm. direktør for GLSHS, er det yderst sjældent at finde et skibsvrag, der så tydeligt kan identificeres efter så lang tid.

Vraget er formentlig så intakt takket være den kolde vandtemperatur, der er i Lake Superior.

- Det er stadig smukt efter 130 år på bunden af Lake Superior, siger Bruce Lynn.

