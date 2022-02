Efter 150 år: Ikonisk statue vender hjem

Mandag startede en længe ventet hjemrejse for en ikonisk stenstatue.

Efter at have været 152 år i Santiago i Chile skal statuen nemlig endelig tilbage til sit oprindelsessted på Påskeøen.

Det skriver The Guardian.

Statuen er en af de såkaldte 'moai-statuer', som Påskeøen er særligt kendt for.

Pågældende statue vejer 715 kilo og ventes at ankomme til Påskeøen om cirka fem dage.

I flere år har lokalbefolkningen på Påskeøen ført kampagne for at få netop denne statue tilbage til øen.

Initiativet er en del af et større hjemsendelsesprojekt, der forsøger at få de historiske genstande, der blev skabt af og tilhørte lokalbefolkningens forfædre, tilbage til øen.

Sker for første gang

Det er første gang, at det er lykkedes at få en af de historiske statuer tilbage til Påskeøen.

- For første gang vil en moai-statue vende tilbage til øen fra fastlandet, siger Consuelo Valdes, Chiles kulturminister.

Påskeøen bliver af lokalbefolkningen kaldt 'Rapa Nui'. Øen ligger mere end 3000 kilometer væk fra Chiles kyst.

Øen har mere end 1000 moai-statuer, som er kendetegnet ved at være stenstatuer, der forestiller ansigter.

Statuerne har en ikonisk stil, som er et berømt varemærke for Påskeøen, og som har fået øen på Unescos verdensarvsliste.