Efter 52 år: Kendt museum lukker

I 52 år har Zoologisk Museum på Østerbro i København dannet rammerne for, at millioner af besøgende har kunnet udforske nutiden og fortidens dyreliv.

Nu står den æra imidlertid til at få en ende.

For 23. oktober 2022 lukker museets bygninger.

Det bliver dog ikke et resolut farvel til Zoologisk Museum, som i stedet får en ny lokation i det centrale København.

Efter planen skal hele Statens Naturhistoriske Museum, som består af Zoologisk Museum, Geologisk Museum og Botanisk Have, samles i et nyt byggeri, som bliver opført i Botanisk Have.

Det skriver Zoologisk Museum i en pressemeddelelse.

-(...) Jeg håber, at rigtig mange vil benytte muligheden for at se eller gense det fine museum. Der er kun et år tilbage, og så bliver dørene lukket for altid, siger Peter C. Kjærgaard, direktør på Statens Naturhistoriske Museum i pressemeddelelsen.

Det betyder altså, at man fortsat kan gå på opdagelse blandt mammutter, dinosaurer og hvaler, når man fremover skal besøge museet, nok som det flytter dets lokation.

Det er ikke oplyst, hvad museets nuværende bygninger på Østerbro skal bruges til fremadrettet.

Siden museets spæde start har det været tilladt at røre ved nogle af genstandene. Pressefoto: Svend Bessing/Statens Naturhistoriske Museum