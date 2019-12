Efter Brexit er rejseforsikringen endnu vigtigere

Efter valget i Storbritannien sidste torsdag er landets udtrædelse af EU rykket et skridt tættere på. Hvis alt går som planlagt vil Storbritannien træde ud 31. januar 2020.

Derfor vil det blå EU-sundhedskort ikke længere dække i landet, hvis du bliver syg på rejsen. En privat rejseforsikring bliver derfor endnu vigtigere, da samtlige udgifter til læge, hospitalsindlæggelse og -behandling ellers vil være for egen regning for danskere på ferie i Storbritannien.

Men hvad betyder det for Europa rejseforsikringen, der jo i dag dækker i EU/EØS-lande, hvis Storbritannien ikke længere er et EU-land?

Ved et Brexit vil Storbritannien ændre status fra EU-land til et tredjeland. Tredjelande er betegnelsen for lande, der står uden for det internationale samarbejde, som for eksempel EU. Det har betydning for, hvordan rejseforsikringen dækker.

Tjek om dækningen er udvidet

Inden afrejse til Storbritannien er det vigtigt at tjekke om dit forsikringsselskab har tilpasset betingelserne på din rejseforsikring, så du fortsat kan få hjælp i Storbritannien, eller om du eventuelt skal tilkøbe en særlig dækning.

Ved et Brexit vil der formentlig komme en overgangsfase, hvor det blå EU-sundhedskort stadig vil dække danskere, der bliver syge på rejsen.

Hos forsikringsselskabet If er udfordringen ved et Brexit løst ved at tilpasse vilkårene for Europa rejseforsikringen.

- Hos If har vi tilføjet, at selvom et EU/EØS-land ændrer status, så dækker Europa rejseforsikringen på samme vis som før. Man kan derfor rejse til Storbritannien - uanset hårdt eller blødt Brexit - og vide, at man fortsat er dækket i tilfælde af sygdom, tilskadekomst, akut operation eller hvis man får brug for hjemtransport, siger Birgitte Ringbæk, i en pressemeddelelse.

Uanset hvilket forsikringsselskab, man benytter sig af, er det vigtigt, at man tjekker, om rejseforsikringen er opdateret.

