Efter et halvt år: Coronakrisens sidste krydstogtsgæster går i land

Da coronaepidemien begyndte at skylle ind over det meste af verden, satte det en pludselig og effektiv stopper for krydstogtindustrien. Mange skibe blev sat i karantæne, mens virussen bredte sig blandt de ombordværende, og siden blev nye sejladser sat på hold.

Se også: Par smidt af krydstogtskib: Indrømmer meget højlydt sex

Ét skib fortsatte dog sin jordomsejling med passagerer ombord: MV Artania. Først mandag i denne uge - et halvt år efter afrejse - nåede skibet til vejs ende, da det lagde til i tyske Bremerhaven.

Det skriver CNN Travel.

Det store krydstogtskib med plads til 1200 passagerer er dog ikke sejlet uberørt gennem krisen. Ifølge mediet bredte covid-19 sig blandt passagererne allerede i marts, hvor 36 blev testet positive ved skibets ankomst til Australien.

Se også: Skulle give plads til flere krydstogtskibe: Nu udskydes ny terminal

Det fik hovedparten af de raske passagerer til at afbryde rejsen og flyve hjem. Otte foretrak dog at blive ombord og afslutte rejsen til søs - og det fik de lov til.

De seneste måneder har de derfor været de eneste passagerer i verden, der fortsat var på rejse på et større krydstogtsskib, skriver CNN Travel.

Egentlig skulle turen fra Australien til Bremerhaven kun have taget et par uger, men rejsen blev betragteligt forlænget af coronakrisen. Undervejs måtte skibet nemlig gøre flere stop i Asien for at sætte personalet af i deres hjemlande.

Udover de otte passagerer var der dog stadig 75 ansatte tilbage på skibet, da det ankom til den tyske havneby.

Se også: Anders blev syg på krydstogtskib: Min kone troede, jeg skulle dø