Efter hærværk mod danske biler: Ni virksomheder ransaget

Mistanken rettede sig i første omgang mod de lokale, da det i juli kom frem, at 210 biler, der holdt parkeret i nærheden af Hamborg Lufthavn, over få dage var blevet udsat for hærværk, herunder ridser i lakken og opskårede dæk.

Nu har sagen taget en uventet drejning.

Onsdag morgen foretog tysk politi en ransagning af ni virksomheder, der opererer i nærheden af Hamborg Lufthavn, og som tjener penge på at hjælpe flypassagerer med at finde en billig og sikker parkeringsplads i nær afstand af lufthavnen.

Det viser sig, at flere af disse firmaer er tvivlsomme foretagender uden tilknytning til de steder, de parkerer deres betalende kunders biler. Og at firmaerne blot efterlader bilerne på tilfældige steder i det offentlige rum. Det skriver nyhedsbureauet DPA.

Se også: Danske biler udsat for groft hærværk ved lufthavnen i Hamborg

Udenlandske biler var målet

Der er stadig ikke foretaget nogen arrestationer i sagen, men ifølge det tyske medie Abendblatt kigger politiet i disse dage på videooptagelser fra overvågningskameraer for at identificere gerningsmændene.

- Det er et meget stort område, der er berørt. Der burde dog være kameraer nok til rådighed, udtaler en talsmand fra politiet til mediet.

Et stigende antal danskere kører til Hamborg for at bruge den lokale lufthavn, og en meget stor del af de ramte biler er derfor danske. Kun 2 af de 210 ramte biler er fra Hamborg.

Tysk politi har tidligere meldt ud, at en eller flere gerningsmænd bevist er gået efter danske og andre udenlandske biler.

Se også: Norwegian lukker flere ruter fra København