Efter kæmpe succes: Ø-kommuner vil have billige færgebilletter hele året

Corona har afholdt de fleste danskere fra udenlandsrejser denne sommer. Til gengæld har det betydet et vældigt boost i den nationale og lokale turisme. Hjælpepakker og tilskud til institutioner, museer og offentlig transport har nemlig i den grad lokket danskerne til at være turister i eget land. Og det skal gerne fortsætte, mener de fire ø-kommuner, Læsø, Fanø, Samsø og Ærø. Det skriver dr.dk.

Sammen retter de nu en fælles appel til Folketinget, hvori de udtrykker ønsket om, at den tilskudsordning, der giver billige færgebilletter 46 uger om året, skal udvides til at omfatte hele året.

Eksplosion i turisme

Tilskuddet til færgerne blev indført i 2016 for at trække flere turister i lavsæsonen. I foråret valgte regeringen imidlertid at indføre gratis færgetransport til øerne for fodgængere og cyklister i juli. Formålet var at styrke turismen under coronakrisen. Og det blev mildest talt en succes. Knap 1,1 mio. passagerer rejste i juli med de i alt 53 indenrigsfærger, hvilket er en stigning på 60 procent i forhold til 2019, skriver dr.dk.

Som reglerne er i dag, må de fire ø-kommuner ikke benytte tilskuddet til at nedsætte prisen på færgebilletter fra den sidste lørdag i juni og seks uger frem for at undgå, at øerne bliver løbet over ende af for mange turister. Borgmestrene mener dog, at sommeren netop har bevist, at øerne såvel som færgerne sagtens kan håndtere de mange turister.

