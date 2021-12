Efter nye coronakrav: Dropper flyruter til Kina

De nye krav har blandt andet medført, at et amerikansk fly vendte snuden hjem mod USA igen i stedet for at lande i Kina

De seneste dage er tusindvis af fly blevet enten aflyst eller forsinket som følge af, at den smitsomme coronavariant omikron får smittetallene til at stige flere steder verden over.

Men for de fly, der skulle have været landet i Kina, er der også andre udfordringer, som spænder ben for de ellers planlagte flyafgange.

I Kina har myndighederne nemlig indført nye og strengere coronarestriktioner, som blandt andet går på, at nyankomne fly skal gennem en omfattende desinfektion i nogle af landets lufthavne.

Det skriver Finans.

Dropper afgange

Kravene er af så omfattende karakter, at flere flyselskaber har valgt at droppe turen til Kina.

Blandt andet skriver nyhedsbureauet AFP, at et fly fra det amerikanske selskab Delta Airlines vendte snuden hjem til USA igen undervejs på sin rute mellem Seattle og Shanghai.

Ifølge flyselskabet er det for dyr en omgang at få fly desinficeret.

Dertil har flyselskaber fra Taiwan meldt ud, at de har droppet flere afgange til Shanghai.

Og så har et kinesisk konsulat i San Francisco meddelt, at der er mange afgange mellem USA og Kina, som er blevet aflyst.

Nul corona

Det nye krav er et led i Kinas coronahåndtering, som blandt andet går på en politik om nultolerance over for coronavirus.

Det betyder blandt andet, at landet har iværksat nogle noget strengere restriktioner, end vi eksempelvis har herhjemme, hvor man griber hårdt ind, når der registreres nye smittetilfælde.

Eksempelvis er byen Xi'an, der har 13 millioner indbyggere, nu i total nedlukning, efter man har registreret 300 nye tilfælde af coronasmitte over weekenden.