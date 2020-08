Efter olieudslip: Døde delfiner skyller i land

I en måned har vi set det ligge der så underligt passivt, mens olien har fosset ud i det smaragdgrønne vand omkring Mauritius. Som man brækker en gren, knækkede det 300 meter lange fragtskib for et par uger siden midtover. Efter et læk på 1000 ton olie, er de resterende mængder suget ud og skroget sænket på 3 kilometers dybde.

Men mens vi på tv og i aviserne kan se skibet forsvinde fra overfladen og ned i dybet, må de på Mauritius forholde sig til de ofre, der nu kommer til syne. Døde skyller de i land på de før så paradisiske strande.

17 delfiner er fundet livløse på en strand ved østaten, der har erklæret miljømæssig krisetilstand. Yderligere 10 delfiner overlevede, men var så afkræftede, at de ikke kunne svømme. Det skriver TV 2.

Hvorvidt de døde dyr, der er kendt for deres høje intelligens og legesyge natur, er et resultat af olieudslippet, er endnu ikke fastslået. Delfinerne havde adskillige sår på kroppen og blod rundt om tænderne, men ingen umiddelbare spor efter olie. Det oplyser dr.dk.

Sunil Dowarkasing, tidligere miljørådgiver for Mauritius' regering, kan dog ikke se, hvordan den pludselige massedød ellers kan forklares. Han ser to muligheder. Enten må det skyldes de ton olie, der er sluppet ud i havet eller forgiftning fra skibets skrog, der blev sænket, oplyser dr.dk.

- Det her er en frygtelig dag. Vi kan se delfinerne svømme op til kysten i vildrede for så at dø. Vi har aldrig set så mange af de her meget intelligente havpattedyr dø. Aldrig, siger han, skriver dr.dk.

Skal obduceres

De døde delfiner er nu sendt til obduktion, mens miljøorganisationer på det kraftigste opfordrer til en offentliggørelse af de kommende resultater, skriver TV 2.

Ifølge fagfolk og organisationer som Greenpeace har det store olieudslip skabt en miljømæssig katastrofe i området, hvor enorme grupper af dyrearter og liv risikerer at drukne i et hav af forurening. Massedød blandt fisk og koraller er allerede en realitet, skriver mediet. Sænkningen af skibet giver anledning til yderligere bekymring, da den store mængde af tungmetaller kan true biodiversiteten og føre til endnu mere omfattende forurening.

