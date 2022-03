Efter otte år: Snart åbner norsk milliard-museum

Det varer ikke længe, før Nordens største museum kan byde de første gæster velkomne.

Der er tale om Norges nye nationalmuseum, som ellers har otte år undervejs.

Men langt om længe er åbningsdagen nu annonceret, skriver The Guardian.

Den 11. juni 2022 kan man opleve det nye og storslåede nationalmuseum i Oslo, som har kostet i omegnen af fem milliarder danske kroner at opføre.

Den lange ventetid på det nye nationalmuseum har betydet, at offentligheden blandt andet ikke har kunnet betragte det verdensberømte kunstmaleri 'Skriget' af Edvard Munch i årevis.

Det fik direktøren for det norske nationalmuseum, Karin Hindsbo, som i øvrigt er dansk, til at beklage forsinkelserne forrige år.

- Jeg er ked af, at vi ikke har opfyldt publikums forventninger i de seneste år, lød det fra den danske museumsdirektør i 2020.

Gigantisk museum

Det nye nationalmuseum boltrer sig på et samlet areal på 54.600 kvadratmeter. Heraf er 10.000 kvadratmeter udstillingsareal, hvor der vil være 5000 forskellige værker.

Der er dermed rigeligt at give sig i kast med, når først man kan besøge museet, hvilket næppe kan klares på én dag for kunstentuatisten.

Karin Hindsbo oplyser til The Guardian, at der vil blive tilbudt vejledning og forskellige bud på kunstruter på museet til de mindre tålmodige gæster.

- Men jeg vil også sige, at måske i disse dage, hvor tingene har en tendens til at gå rigtig hurtigt, så synes jeg ikke, det er en dårlig ting at give et rum, hvor man kan opholde sig i mange timer, siger Karin Hindsbo.

- Måske er det ikke så slemt at fare vild i kunst i disse dage.