Efter pilotstrejke: SAS sagsøges af passagerer

380.000 flypassagerer kan måske se frem til kompensation for forsinkede og aflyste fly i forbindelse med SAS' pilotstrejke dette forår.

AirHelp, et selskab der hjælper flypassagerer med at få kompensation, vil nu sagsøge SAS for at få flyselskabet til at udbetale kompensation til dets kunder, hvis fly blev forsinkede i forbindelse med strejken.

SAS mener, at strejken var en ekstraordinær omstændighed, og derfor vil selskabet ikke udbetale kompensationen. Hvis forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstændigheder er flyselskaber ikke forpligtede til at udbetale kompensation, ifølge EU's lovgivning på området.

AirHelp har imidlertid en helt anden fortolkning og læner sig op ad en afgørelse truffet af EU-Domstolen i den såkaldte TUI-sag.

- Vil snige sig udenom

I dommen fra april 2018 hedder det: At en strejke blandt luftfartspersonale ikke skal betragtes som en ekstraordinær begivenhed, og flyselskaber derfor skal betale kompensation.

- Missionen er at få sagen til EU-domstolen. Vi mener, at sagen fra TUI afgør, at SAS skal betale kompensation, men det er forståeligt, at et flyselskab vil snige sig uden om, for det er voldsomt mange penge, siger Lisa Dalsgaard, pressechef for AirHelp, til Ekstra Bladet.

SAS: Det er en principiel sag

SAS ser gerne, at sagen kommer for EU-domstolen, da de også gerne vil have klarhed omkring reglerne.

- Vi mener, at det er en meget principiel sag, så derfor vil vi også gerne have den afprøvet ved EU-domstolen for at se, hvordan man skal agere i sådan nogle sager fremadrettet. Lige nu bliver reglen tolket forskelligt i de forskellige medlemslande. Derfor mener vi, at det er vigtigt, at vi får kigget på, hvordan man håndterer reglerne ens i alle lande i EU, når man har en strejke, som den vi havde, siger Mariam Skovfoged, pressechef, SAS Danmark, til Ekstra Bladet.

Mariam Skovfoged understreger også, at der i tvisten alene er tale om rettigheder i forhold til kompensation. Ifølge pressechefen sørgede SAS for, at deres kunder kom afsted med andre fly, refunderede billetter samt sørgede for kost og logi i ventetiden.

Afgørelse vil få betydning ved kommende strejker

AirHelp mener, at SAS mistolker loven i sagen. Ifølge Airhelp lægger SAS for meget vægt på, at strejken fra TUI-sagen i 2018 kom i kølvandet på organisatoriske ændringer hos TUI, mens at SAS’ personalestrejke var en almindelig strejke, der ikke var en modreaktion på et specifikt tiltag fra SAS’ side.

Men en afgørelse ved EU-domstolen vil også få betydning for alle andre flyselskaber og flypassagerer i EU.

- Det er et meget vigtigt område, hvor vi hvert år ser strejker hos nogle af de store flyselskaber. Senest har personale hos British Airways og Ryanair strejket, og det ser ikke ud til at problemet går væk af sig selv, understreger Christian Nielsen, Juridisk Direktør hos AirHelp, i en pressemeddelelse.

Kompensation kan løbe op i milliardbeløb

Strejken fandt sted i perioden 26. april til 3. maj i år. Det berørte mere end 380.000 passagerer, som muligvis har ret til kompensation.

EU’s flypassagerrettigheder giver ret til kompensation, ombooking, refusion af flybilletter, forplejning og eventuelt overnatning, hvis et fly er forsinket eller aflyst.

Kompensationen, der gives til flypassagerer, afhænger af flyrejsens længde og går fra 250 euro (knap 1900 kroner) til 600 euro (4480 kroner) per person. Flypassagerer er berettiget til kompensation, hvis flyet er forsinket mere end tre timer.

Den samlede kompensation i forbindelse med pilotstrejken kan løbe op i over 1,7 milliarder kroner, hvis SAS idømmes fuld erstatningspligt til alle 380.000 berørte passagerer.

