Efter strejke-helvede: Så mange penge skylder Ryanair sine passagerer

Efter en hård kamp kunne Ryanair i sidste uge endelig fortælle, at de var nået til enighed med de irske piloter, og at strejkehelvedet, der ramte mere end 270.000 passagerer i juli og august, var slut.

Men selvom Ryanair altså har formået at få det økonomiske på plads i forhold til sine ansatte, så er lønningerne langt fra den eneste regning, som lavprisflyselskabet har hængende over hovedet.

Ifølge AirHelp betyder masseaflysningerne og forsinkelserne hen over sommeren nemlig, at flyselskabet skylder de berørte passagerer hele 78 millioner euro, hvilket svarer til knap en halv milliard danske kroner.

Strejkerne har især ramt passagerer, der skulle flyve til eller fra Belgien, Portugal og Spanien, hvor kabinepersonalet også har aktioneret, da de blandt andet krævede en 'fair løn' samt bedre betaling på sygedage.

Indtil videre er aftalen mellem Ryanair og piloternes fagforening, Forsa, blot et udkast, der skal til afstemning, men det ser altså ud til, at den kaotiske situation har fået en ende.

Ryanair nægter at betale

Det virker dog ikke til, at Ryanair kan ånde lettet op endnu, da de altså ifølge AirHelp hænger på den enorme regning i forbindelse med kompensation til passagerne.

Ryanair har selv tidligere udtalt, at strejkerne var 'uden for Ryanairs kontrol', og at flyafgangene dermed blev aflyst på grund af 'ekstraordinære forhold’, som - ifølge Ryanair - betyder, at passagererne ikke har krav på kompensation.

Den forklaring får Ryanair dog svært ved at komme i mål med, da Den Europæiske Domstol i april 2018 besluttede, at alle flyselskaber skal kompensere flypassagerer for aflysninger, som skyldes interne strejker, og derfor opfordrer Airhelp alle berørte passagerer til at søge kompensation med det samme.

- Nu da Ryanair har betalt regningen til de irske piloter og accepterer deres krav om bedre arbejdsvilkår, er det på tide, at de betaler tilbage til de tusindvis af passagerer, som fik ødelagt deres ferie på grund af Ryanairs dårlige ledelse de sidste to måneder. Det har ført til den mest kaotiske sommer i lufthavnene nogensinde, siger Henrik Zillmer, stifter af AirHelp og ekspert i flypassagerrettigheder, og fortsætter:

- Uansvarlige flyselskaber som Ryanair, der ikke formår at tilbyde acceptable arbejdsvilkår, og som derfor forårsagede store flyforstyrrelser denne sommersæson, bør opfylde deres retslige forpligtelse og kompensere passagerer for det besvær, de har skabt.

Flyproblemer: Dette er dine rettigheder I tilfælde af fly, der er forsinket i mere end tre timer, aflyst eller nægtet boarding kan passagerer være berettiget til økonomisk kompensation på op til 600 euro pr person oveni en ændring eller refundering af den oprindelige flybillet. Betingelserne er, at afgangslufthavnen skal være inden for EU, eller at flyselskabet har hovedsæde i EU og lander i EU. Desuden skal flyselskabet være skyld i flyforsinkelsen. Kompensation kan kræves inden for tre år efter den forstyrrede flyvning. ’Ekstraordinære omstændigheder’ såsom storme eller medicinske nødsituationer fritager flyselskabet for at skulle udbetale kompensation til flypassagererne. Er du strandet i en lufthavn i mere end to timer, er flyselskabet også forpligtet til at tilbyde passagererne mad, drikke, adgang til telefon eller internet og overnatning, hvis det er nødvendigt. Den Europæiske Domstol besluttede i april 2018, at flyselskaber skal kompensere deres passagerer for flyforsinkelser og aflysninger, selv hvis det skyldes strejke hos personalet. Det gælder både for tidligere og kommende strejker. Kilde: AirHelp

