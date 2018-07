Egon redder mand fra druknedød i dansker-paradis: - Han var helt blå

Hvad der skulle have været en ganske rolig og afslappende tur til swimmingpoolen på hotellet New Tiffanys Park i Jesolo i Italien endte torsdag formiddag ganske dramatisk for 58-årige Egon Rasmussen fra Vordingborg.

Her var han netop ankommet til hotellet og skulle til at nyde en svømmetur i hotellets pool-område sammen med sin kone, da han opdagede, at alt slet ikke var, som det burde være i den ene pool.

- Vi er gået ned til poolen for at bade, og her er der en masse mennesker, der spiler bold. Jeg ligger så på min liggestol, og pludselig ser jeg en mand, som ligger under vandet i den dybe del af poolen, fortæller Egon Rasmussen, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

Det gik hurtigt op for Egon Rasmussen, der til daglig arbejder som bademester i en svømmehal, at manden havde brug for hjælp.

- Jeg kunne se ham under vandet, og jeg kunne hurtigt se tegn på, at noget var galt. Det var meget langsomme bevægelser, og der var tegn på, at han var ved at drukne, så jeg skyndte mig at hoppe ned i vandet og hen til ham, siger Egon Rasmussen.

Herefter gik det hele meget hurtigt.

- Jeg hev ham til at starte med kraftigt i armene. Han var jo helt slap, så han var tung nede under vandet. Jeg trak ham op af vandet, og jeg kunne se, at han var helt væk. Han var bevidstløs, fortæller den 58-årige bademester.

Handler om sekunder

Ifølge Egon Rasmussen så mange af de andre gæster på hotellet blot til under episoden. Han fik dog hjælp af sin kone og en anden hotelgæst, som hurtigt hoppede ned til ham i vandet.

- Jeg fik hurtigt fat i min kone, som hjalp mig med at få ham op, og så fik vi hjælp fra en svensk kvinde. Da vi fik ham op fra vandet, ruskede jeg ham meget hårdt. Han var fuldstændig blå i hovedet, rundt om munden og ved ansigtet. Jeg ruskede i ham igen og igen, og pludselig kom der liv i hans øjne, siger bademesteren.

Han fik sammen med sin kone hurtigt tilkaldt ekstra hjælp.

- Personalet kom hurtigt til, og jeg fik dem til at tilkalde en ambulance. De kom også hurtigt og fik målt hans værdier, og derefter blev manden kørt på hospitalet, siger Egon Rasmussen.

- Det var godt, at vi reagerede hurtigt. Var der gået et par sekunder mere, så er jeg overbevist om, at han ikke havde klaret det, siger han og fortæller, at manden, han reddede, har det godt igen.

Egon Rasmussen vil stadig forsøge at nyde sin ferie. Foto: Privatfoto

Svært ved at sove

Egon Rasmussen selv var dog en anelse rystet efter episoden.

- Det er jo altid en speciel oplevelse, når sådan noget sker. Jeg har prøvet det i svømmehallen før, så jeg ved jo, hvad man skal gøre i sådan nogle situationer, men jeg må indrømme, at jeg ikke har sovet så meget i nat. Det hele har kørt lidt rundt i mit hoved, men jeg er bare glad for, at det hele er gået godt, siger han.

Fredag formiddag er han dog ved godt mod og ser frem til at nyde resten af sin ferie.

- Det har slet ikke ødelagt min ferie. Nu skal jeg bare nyde det. Lige nu er det kun min kone og jeg, men snart skal vi mødes med vores børn og børnebørn på en campingplads et andet sted i Italien, så det bliver dejligt.

Han fortæller, at han fredag har mødt den mand, som han torsdag reddede op ad vandet ved hotellets poolområde.

- Han er faktisk lige kommet over til mig. Han er omkring 50 år og fra Italien og er på ferie med sin mor hernede. Han kom over til mig og sagde 'tak', og det bliver man da rigtig glad for.

