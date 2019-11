Egypten afslører sjældent fund af mumificerede løveunger, krokodiller og katte

Et stort fund af mumificerede dyr skal være med til at sparke gang i Egyptens turisme igen

Egypten har afsløret et usædvanligt fund af flere mumificerede hellige dyr, inklusiv katte, krokodiller og to løveunger, som er fundet i udgravningerne af en kongelig præsts grav.

Fundet dateres tilbage til det syvende århundrede f.Kr. og kan ifølge Ministeriet for Oldsager i Egypten fylde et helt museum.

I graven er der fundet 25 trææsker dekorerede med hieroglyffer og fyldt med mumificerede katte samt 75 æsker med kattestatuer ud af bronze og træ.

Ifølge et Facebook-opslag fra Ministeriet for Oldsager har en CT-scanning vist, at to af kattemumierne var løveunger. Det skriver CNN.

Mens katte blev holdt som kæledyr i Egypten, og derfor er hyppige at finde mumificeret, så er det meget mere usædvanligt at finde løveunger.

En fransk egyptolog, Alain Zivie, har dog tidligere fundet en mumificeret hanløve tæt på graven Sakkara.

Mumier skal tiltrække turister

Andre højdepunkter i udgravningerne var en stor skarabæ lavet ud af sten og gemt inde i en trææske, to små skarabæer lave ud af træ og sandsten, tre statuer af krokodiller med resterne af små mumificerede krokodiller indeni.

En statue af en skarabæ bliver udstillet ved offentliggørelsen af et nyt fund foretaget af egyptiske arkæologer ved Sakkara. Foto: Khaled DESOUKI / AFP

Udgravningerne fandt sted i Sakkara nekropolis tæt på Giza pyramiderne syd for Kairo.

Sakkara er hjemsted for et 4000 år gammel begravelsessted, som tilhørte det femte dynastis royale præst.

Fundene af mumierne er den seneste i en række af arkæologiske annonceringer fra Egypten. Landet håber, at det kan tiltrække flere turister med fundene, da landet på grund af uroligheder og terror har oplevet et stort fald i udenlandske besøgende.

