Egypten genåbner turistattraktion efter 15 år

Tirsdag åbnede Egypten igen for en populær turistattraktion.

Attraktionen har i de seneste 15 år været lukket, mens den har været under en gennemgående renovering.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Selve attraktionen er en 4700 år gammel grav, hvor Kong Djoser menes at være begravet.

Gravstedet er beliggende syd for Kairo ved trinpyramiden Sakkara.

Grav for indre organer

Sakkara er et begravelsessted for egyptiske konger.

Det betragtes som et af landets vigtigste bygningsværker grundet dets konstruktion og arkitektur, som afspejler en stor udvikling i måden at opføre og konstruere bygninger i det gamle Egypten.

Kong Djosers grav blev bygget mellem 2667 f.Kr. og 2648 f.Kr. og menes at være bygget grundet symbolske årsager.

Der er blandt andet teorier om, at bebyggelsen skulle bruges som et helligt sted til at bevare Kong Djosers indre organer.

Kong Djoser anses for at være en af de mest dominerende konger af Egypten under det tredje dynasti og regerede mellem 2615 f.Kr. til 2596 f.Kr.