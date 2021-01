Egypten kaster sig ud i storstilet togprojekt

Der er fuld fart på modernisering af Egypten, og nu har landet sat underskrift på en kontrakt med Siemens om et sæt nye togskinner.

Og man kan ikke klandre Egypten for at have købt ind i discountafdelingen hos den tyske industrigigant. Landet skal nemlig have sin første højhastighedslinje.

Det skriver Lonely Planet.

Vi taler et 1000 kilometer lang jernbanespor, der forbinder Middelhavet med Det Røde Hav og dermed kommer til at udgøre et alternativ til Suez-kanalen.

Det er dog mest af alt den jævne egypter, som Siemens-direktør Joe Kaeser har i tankerne, når han skal udtrykke sin begejstring for aftalen.

- Det er en højeffektiv bane, som vil forsyne det egyptiske folk med en billig, ren og pålidelig transportform, siger han i en pressemeddelelse.

Teenager blæste på karantæne: Fængslet på Caymanøerne

Afrikas hurtigste?

Jernbanen, der kører mellem byerne El Alamein og Ain Sokhna, forventes allerede færdig om to år.

Planen er, at togene skal stoppe ved 15 stationer, herunder populære turistbyer som Alexandria, Hurghada og Luxor.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Egypten har allerede omkring 5000 kilometer jernbanestrækning, men det er underfinansieret og dårligt vedligeholdt, hvilket har ført til en række dødsulykker over de seneste år. Foto: Nariman El-Mofty/Ritzau Scanpix

Egypten var i sin tid det første land i Afrika og Mellemøsten til at få togskinner.

De seneste år er det dog Marokko, der har været Afrikas førende tognation med højhastighedstoget Al Boraq fra 2018. Det kører mellem Tanger og Casablanca og har en topfart på 320 kilometer i timen.

Endnu er der ingen meldinger om ydelsesevnen hos Egyptens nye højhastighedstog, men der er med garanti tryk på kedlerne. Hvis man skal tro lokale medier, har landet nemlig betalt 140 milliarder kroner.

Krydstogtselskab vil kun sejle med vaccinerede