Ekspedition genskabes: Se Nordpolen fra et luftskib

I 1926 drog polarforsker Roald Amundsen på en ekspedition mod Nordpolen i et ekstraordinært transportmiddel. Et luftskib. I dag, næsten 100 år senere, inviterer et nyt firma dig til at gøre det samme. Det skriver CNN.

Luftskibenes renæssance er begyndt. Firmaet Ocean Sky ønsker at tage deres gæster med på en både klimavenlig og storslået oplevelse.

- Luftskibe kan transporterer flere passagerer og mere bagage langt mere komfortabelt end de fleste flyvemaskiner. Samtidig bruger de kun en brøkdel af den energi, flyvemaskiner bruger til at nå samme distance, siger medstifter Carl-Oscar Lawaczeck til CNN.

Luftskibe er et langsommere alternativ til flyveren, og derfor er den rejse, firmaet tilbyder, også mere tænkt som en oplevelse frem for et transportmiddel.

Ikke for de små pengepunge

Undervejs kan gæsterne se Nordpolens vilde natur helt oppe fra de højere luftlag, men de kan også se frem til at besøge islandskabet på egne ben. Derudover er skibet ladet med komfortable loungeområder, kingsize dobbeltsenge i suiterne og gourmetmad til den store guldmedalje.

De 36 timer, rejsen varer, byder altså på mange oplevelser i det kolde nord, men det er langt fra en billig en af slagsen.

For et dobbeltværelse skal du hoste op med 232.000 dollars, svarende til omkring halvanden million danske kroner. De første rejser har afgang i 2023 og 2024, så du kan stadig nå at spare op.

