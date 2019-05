Ekspert: SAS-strejke vil udløse billige flybilletter

SAS vil efter strejken gøre alt for at reparere forholdet til kunderne, vurderer ekspert, der også tror, at andre selskaber vil sænke billetpriserne

Intet er så galt, at det ikke er godt for noget, lyder et gammelt ordsprog. Nu kan det vise sig at være gældende i den aktuelle SAS-strejke, som har ramt flere hundrede tusinde passagerer. En flyanalytiker mener, at strejken kan komme kunderne til gode i de kommende dage.

Det skriver det norske medie E24, som har talt med flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs fra Winair.

- Det, som SAS sandsynligvis kommer til at gøre, når strejken er ovre, er at forsøge at formilde markedet, både i form af billige billetter og gode tilbud til sine Eurobonus-kunder, siger han til E24.

'Norwegian vil matche de billige billetter'

Han påpeger, at selv om SAS har tabt millioner af kroner på strejken, så er det passagererne, der har taget størstedelen af tabet.

- En måde at vise, at de ønsker at give noget tilbage er at komme med nogle tilbud, så det gætter jeg på, at de har planlagt. Og så vil Norwegian matche det, så der kan komme mange billige billetter, efter at strejken er slut, siger Hans Jørgen Elnæs.

Folk glemmer hurtigt

En anden ekspert, som det norske medie har talt med, er ikke lige så overbevist om, at der venter billige billetter forude.

- Plaster på såret til de strejkeramte kunder? Det er tvivlsomt, om de har råd til efter denne dyre strejke, siger Frode Steen, professor og ekspert inden for luftfartsøkonomi på Handelshøjskolen.

Han påpeger, at SAS lever godt af loyale kunder, og at efterfølgende kampagner først og fremmest vil handle om at få dem tilbage og få fyldt flyene op.

- Har SAS' omdømme fået et slag nu? Folk glemmer i virkeligheden utrolig hurtigt. Jeg tror, at dette har ringe indflydelse på forbrugernes valg af flyselskaber, men hvis man får en anden SAS-strejke fra en anden gruppe, vil det blive husket, siger han.