Ekspert: Sikkert at tage på julemarked

Det varer ikke længe, før vi skriver 1. december i kalenderen, og julen for alvor er over os.

Og selv om mange af os ønsker en coronafri jul i år, så bliver det nok desværre ikke sådan.

For rundt om i verden stiger smitten - også herhjemme.

Det betyder, at flere af julens festligheder enten er eller risikerer at blive aflyst.

Det gælder eksempelvis for flere julefrokoster herhjemme, ligesom flere arrangementer i udlandet er blevet aflyst. Blandt andet er samtlige af de traditionsrige julemarkeder i den tyske delstat Bayern aflyst i år.

Det er dog fortsat muligt at nyde en håndfuld æbleskiver og et glas gløgg til et af de mange julemarkeder, der afholdes i Danmark, da de endnu ikke er afblæst som følge af coronapandemiens udvikling.

Det skriver TV 2, som har spurgt Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet, om det nu også er sikkert at tage til julemarked i år.

Foreløbigt er svaret ja.

- Virussen smitter ikke så godt udendørs, så man kan sagtens tage på julemarked uden de store bekymringer, siger han til TV 2.

Hans Jørn Kolmos pointerer dog over for mediet, at man fortsat skal fastholde dyder som god hygiejne og afstand for at mindske risikoen for smitte.

Det skyldes i særlig grad, at man har fundet en ny variant af coronavirus, der kaldes for Omikron.

Søndag blev det bekræftet, at den nye coronavariant er registreret i Danmark.