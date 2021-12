Eksperter: Ny teknologi kan løse mysteriet om forsvundet fly

Flere eksperter peger på, at man med hjælp fra ny teknologi kan finde det malaysiske passagerfly MH370, som forsvandt sporløst for otte år siden

Eksperter mener at have knækket koden til et af flyhistoriens største gåder.

For nok som mange har ledt, har ingen kunne finde det malaysiske passagerfly MH370, der forsvandt ud i den blå luft for otte år siden.

Ombord på flyet, som tilhørte Malaysia Airlines, var 227 passagerer og 12 besætningsmedlemmer, der alle forsvandt den 8. marts 2014.

Man formoder, at flyet er styrtet ned, men man har ikke kunnet finde frem til rester fra vraget eller de mange mennesker, der må have været styrtet ned med flyet. Derfor er det fortsat en gåde, hvor flyet er havnet.

Efter styrtet pågik en intensiv eftersøgning, hvor flere nationer deltog i håb om at kunne få lukket sagen og få svar på de mange spørgsmål, den pludselige forsvinden har rejst.

Kan være ny eftersøgning på vej

Efter tre år måtte man indstille eftersøgningen, da der nærmest ingen spor var at finde.

Men nu kan der være håb forud.

For flere eksperter melder nu om, at de med hjælp fra ny teknologi er i stand til at lokalisere det forsvundne passagerfly.

Det skriver Jyllands-Posten.

Helt konkret har eksperterne blandt andet benyttet sig af nye teknologiske landvindinger samt viden om naturfænomener såsom havstrømme i deres søgen efter flyskroget.

På baggrund af dette mener man nu, at skroget gemmer sig på cirka 4000 meters dybde knap 2000 kilometer vest for storbyen Perth, der ligger på den australske vestkyst.

Ifølge holdet af eksperter ventes det, at man er i stand til at udrulle endnu en eftersøgning i anden halvdel af 2022.



Det står endnu ikke klart, hvorvidt de involverede regeringer Australien, Malaysia og Kina er indstillet på at genoptage eftersøgningen.