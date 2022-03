Eksplosion i brændstofudgifter: Nu kan flybilletter blive dyrere

Ifølge luftfartsanalytiker vil prisen på flybilletter stige, fordi prisen for flybrændstof er eksploderet

Du bør med al sandsynlighed forberede dig på, at billetpriserne på flyrejser bliver dyrere i den nærmeste fremtid.

Det sker, efter prisen på olie er steget markant som følge af den russiske invasion i Ukraine.

Endda i en sådan grad, at prisen er på sit højeste niveau i 14 år.

Samtidig er prisen på flybrændstof eksploderet, hvilket i sidste ende kan betyde, at forbrugerne skal betale regningen i form af dyrere flybilletter.

Det skriver Finans med henvisning til det norske erhvervsmedie E24.

- Nogen må betale for det. Det ligger an til højere billetpriser, og at ruter, som eventuelt ikke kan betale sig længere, må nedlægges midlertidigt, siger Hans Jørgen Elnæs, luftfartsanalytiker og rådgiver i norske Winair, til E24.

Normalt udgør brændstofomkostningerne omkring 20 til 25 procent af flyselskabernes samlede omkostninger.

Hans Jørgen Elnæs vurderer, at det vil ændre sig til 30 til 40 procent, hvis prisen på brændstof ikke snart falder igen.

Er ikke forsikret

Mange flyselskaber vil normalt have forsikret sig mod prisstigninger på flybrændstof, hvor de på forhånd har aftalt en fast pris på bestemte mængder brændstof.

Det har flyselskaber som SAS og Norwegian imidlertid ikke, da de før coronapandemien kunne erhverve brændstof til billige penge.

Pandemien har dog gjort, at langt de fleste flyselskaber er i store pengeproblemer, hvilket også gør, at de fleste ikke har midlerne til at finansiere de høje priser på brændstof uden forbrugernes hjælp.

- Den kraftige stigning i olieprisen vil på sigt give en stigning i billetpriserne, lyder det fra Silje Brandvoll, kommunikationsdirektør for det norske flyselskaber Widerøe.

Hos Norwegian afventer man situationen, før man forudsiger, om billetpriserne vil stige.

- Billetpriserne styres altid af udbud og efterspørgsel, men det er selvsagt en udfordring for alle flyselskaber, at brændstofpriserne er steget. Vi har ikke besluttet at indføre noget brændstoftillæg endnu, siger kommunikationsdirektør Esben Tuman.