Ekstra ventetid på påskerejsen: Mangler lufthavnspersonale

Københavns Lufthavn har været økonomisk hårdt ramt under coronapandemien, og derfor har lufthavnen set sig nødsaget til at afskedige en række medarbejdere.

Det gør, at lufthavnen nu mangler hænder til at varetage en række opgaver, hvilket formentlig kommer til at skabe ekstra travlhed, efter rejseaktiviteten for alvor er begyndt at blomstre igen.

Særligt i forbindelse med påske, hvor mange danskere har planer om at rejse til udlandet.

Derfor opfordrer Københavns Lufthavn rejsende til at væbne sig med tålmodighed, fordi 'det bliver vanskeligt at undgå længere ventetider i påskedagene', skriver lufthavnen i en pressemeddelelse.

Konkret mangler der både hænder ved check-in, bagagehåndtering og i sikkerhedskontrollen.

Dertil er der fortsat dokumentationskrav i forbindelse med covid-19 på en række destinationer, som skaber yderligere travlhed, lyder det.

- Coronapandemien var hård for Københavns Lufthavn, og i den forbindelse måtte vi sige farvel til mange medarbejdere. Det tager tid at ansætte personale, blandt andet i sikkerhedskontrollen, hvor medarbejderne gennemgår en grundig uddannelse og sikkerhedsgodkendelse, inden de kan få lov til at arbejde i lufthavnen, siger kommerciel direktør i Københavns Lufthavn Peter Krogsgaard.

Undgå lange ventetider

Vil man undgå for meget ventetid i lufthavnen, så anbefales det, at man forbereder sig hjemmefra.

- Vi anbefaler, at man hjemmefra checker ind online, hvis man har mulighed for det. På den måde kan man både spare tid i lufthavnen og samtidig give mere plads til andre passagerer, der ikke har samme mulighed, siger Peter Krogsgaard og fortsætter:

- Det er også en god ide, at man nogle dage inden rejsen undersøger, hvilke indrejsekrav og dokumenter, der kræves i det land, man rejser til. Det kan f.eks. være testkrav eller andre dokumenter, der skal udfyldes og indsendes nogle dage inden afrejse. Derudover er det en fordel at have dokumenterne printet både på papir og elektronisk.