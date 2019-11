Ekstrem-hændelse i kendt turistby: Det værste i 150 år

Venedig er normalt kendt for vandet i kanalerne, der snor sig gennem den italienske turistby og giver et utrolig flot syn for de mange turister.

Men i øjeblikket sejler det ekstra meget med vand i den italienske by, hvor vandstanden søndag har nået nye højder. Byen er således oversvømmet med vand, og der er ikke ligefrem udsigt til, at de massive mængder vand forsvinder.

Ifølge nyhedsbereauet Reuters er vandstanden nemlig blevet så høj, at det kan blive den værste uge i 150 år.

Her forventer man, at tidevandet kan blive op til 160 centimeter højt i løbet af søndag, og Venedig vil endnu en gang i den kommende uge uge være mærket af høje vandstande.

I Venedig er man dog forberedt på de massive mængder regn, som muligvis vil komme oven i den i forvejen kritiske situation.

- Det bliver en hård dag i morgen, (søndag, red.), men vi er klar på det, fortalte Venedigs borgmester, Luigi Brugnano, lørdag på en pressekonference ifølge Reuters.

Det er især på Markuspladsen i Venedig, at byen rammes af store oversvømmelser, og det har nu fået Italien til at udsende varsler ifølge Reuters. Regnen forventes desuden at sprede sig til de to italienske byer Firenze og Pisa.

Det er ikke første gang, at den italienske kanalby bliver ramt af massive oversvømmelser. Tilbage i 1966 var vandstanden helt oppe på 187 centimer.

Det frygtes dog, at vandstanden i løbet af den kommende uge vil stige så kraftigt, at mængden af vand i Venedig vil blive endnu værre end i 1966.

Tre højvande, alle over 140 centimeter, forventes desuden at ramme den italienske turistby i den kommende uge. Dermed vil 2019 blive det værste år med oversvømmelser siden 1872, hvor man for første gang begyndte at måle på tidevandet i Venedig.

Verdenskendt turistby i nødretstilstand

