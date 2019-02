Ekstrem turbulens sender passagerer på hospitalet

Flyet måtte halvejs på rejsen foretage en sikkerhedslanding for at behandle de sårede passagerer

Fem passagerer kom til skade, og to af dem samt en stewardesse måtte på hospitalet, da et fly fra Santa Ana i Californien med kurs mod Seattle blev mødt af ekstrem turbulens.

Det skriver Reuters.

Optagelser fra flyet viser efterdønningerne efter de voldsomme rystelser og giver en indikation af, hvorfor det rent faktisk har en betydning, når piloten med jævne mellemrum beder os spænde sikkerhedsbæltet.

Fly-mareridt: 45 passagerer såret efter voldsom turbulens

På optagelsen ligger serveringsvognen væltet i midtergangen, mens mad og drikkevarer flyder ud i kabinen.

- Vi styrtdykkede to gange, siger videoens ophavsmand, Joe til nyhedsbureauet. Han fortæller i samme ombæring, at personalet var søde til at hjælpe passagererne, selv om de også var kommet lettere til skade.

Delta Airlines-flyet var så småt halvvejs gennem flyvningen, da det stod klart, at dette ikke ville nå Seattle i denne omgang, og i stedet måtte lande i Reno, Nevada.

Et stormvejr over området havde på forhånd fået meteorologerne til at udstede en såkaldt turbulens-advarsel.

Her er risikoen for turbulens størst

Modig pilot: Flyver direkte gennem orkanen Irma

Flyselskabs geniale sæde-trick: Tjener kassen