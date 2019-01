Ekstreme prisforskelle! Her er de billigste rejsemål

Er du en af de mange danskere, der benytter disse kolde vintermåneder til enten at rejse sydpå og nyde en daiquiri i solens varme skær eller til at få adrenalinet boostet ved at suse med fuld fart ned ad pisterne på en skiferie, men som samtidig bekymrer dig lidt for meget om røde tal på bankkontoen til at nyde ferien fuldt ud, så kan du med rette læse videre her.

Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge man skal have op af lommen, når man skal betale for restaurantbesøg, fødevarer, alkohol og tøj, alt efter hvor rejsen går til.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, som har sammenlignet det danske prisniveau med en række populære vinterferiedestinationer.

Drop Norge

Ifølge pengeguiden skal rejselystne skientusiaster holde sig langt væk fra Norge, hvis de ikke vil spilde for mange penge på kost og logi, da priserne for at spise og overnatte i fjeldlandet mod nord er hele ni procent dyrere end herhjemme.

Til gengæld kan skirejsende spare mange penge på udgifterne til overnatning og restaurantbesøg ved at drøne til Italien eller Østrig, hvor prisniveauet er intet mindre end 30 procent under det danske.

Hvis man gerne vil holde sin skiferie tættere på hjemmet, kan man spare en smule penge ved at besøge vores svenske naboer, hvor det er knap fire procent billigere at sove og spise end i Danmark.

Er man en af de kuldskære danskere, der hellere vil benytte vinterferien til at få lidt farve på kroppen, er der penge at spare i Tyrkiet og Spanien, hvor hotel- og restaurantpriserne ligger henholdsvis 59 procent og 43 procent under de danske.

Budget for alle pengene

Hvis man planlægger en oprigtig budgetferie, hvor man dropper hotellet og de dyre restaurantbesøg og i stedet finder et sommerhus eller en ferielejlighed, hvor man har mulighed for at lave sin egen mad, er Italien endnu engang et godt bud for skientusiasterne.

I støvlelandet er priserne på fødevarer nemlig 16 procent billigere end herhjemme, mens de er 11 procent billigere end den populære skidestination Østrig.

Ifølge Danmarks Statistiks prisguide er Tyskland dog det billigste sted at drage på vinterferie, hvis man vil spare penge i supermarkedet, da fødevarerne her er hele 24 procent billigere end i Danmark.

Hvis turen går sydpå, er det atter engang Tyrkiet og Spanien, man skal rejse til for at spare flest penge. Disse lande er nemlig klart de billigste lande at købe fødevarer i blandt danskernes solrige favoritdestinationer. Således koster fødevarer henholdsvis 36 procent og 28 procent mindre end i Danmark.

Her betaler du mindst for at blive fuld

Uanset om man holder sig godt beskæftiget på skipisterne eller sveder i varmen sydpå, er det sikkert at sige, at man ofte kan opleve at blive ekstra tørstig på ferien.

Når det kommer til alkoholiske drikkevarer er der dog stor forskel på, hvor mange penge man skal have op af lommen, alt efter hvor man rejser hen.

Således har Tyrkiet, som ellers er det billigste land blandt de lune feriedestinationer i forhold til restaurantbesøg, logi og fødevarer, ekstremt høje priser, når det kommer til alkohol og har et prisniveau, der er mere end 58 procent over det danske.

Priserne på alkohol i Spanien er til gengæld hele 33 procent billigere end herhjemme, mens det blandt de kolde destinationer er Tyskland, der har de billigste priser på alkohol med et prisniveau på 29 procent under det danske efterfulgt af Frankrig, hvor det er 24 procent billigere at drikke sig fuld.

Ifølge Danmarks Statistiks prisguide er Norge endnu engang det dyreste land blandt danskernes favoritdestinationer, da priserne på alkohol er mere end dobbelt så dyre som i Danmark.

Hvis man planlægger at opdatere klædeskabet undervejs på ferien, er der penge at spare i Tyrkiet og Spanien, hvor tøj og sko er henholdsvis 63 procent og 30 procent billigere end i Danmark.

Skirejsende kan til gengæld spare penge i Frankrig, Monaco, Italien, Tyskland og Østrig, hvor prisniveauet på tøj og sko er 20 procent lavere end i Danmark, mens prisniveauet på beklædningsdele er nogenlunde det samme som det danske i Sverige og Norge.

