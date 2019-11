Elefant kvaser bil med passagerer indeni

Mange turister tager til Thailand for at opleve landets vilde dyr - heriblandt elefanter.

Men det er ikke helt ufarligt. Det viser en video optaget i Khao Yai National Park.

En elefant, som ifølge mediet Khaosod English hedder Deu, valgte tirsdag i sidste uge at kvase en bil, mens føreren og en passager stadig sad inde i køretøjet. I en video kan man se, at hanelefanten først gnider sig op ad bilen, for derefter at sætte sig oven på den. Til sidst kan man se, at føreren af bilen kører væk. Formentlig uskadt, men bilen havde fået en del skader.

- Normalt kan Deu godt lide at hilse på turister, og han har aldrig skadet nogen eller nogle køretøjer, siger nationalparkens direktør Kanchit Sarinpawan.

Hjerteskærende: Udmattet elefant døde på turisttur

- Vi kan se i klippet, at chaufføren havde mulighed for at køre væk, men han har måske været for panikslagen til at gøre det, siger Kanchit Sarinpawan.

Angiveligt var der både en chauffør og passager i bilen, som begge er uskadte. Men det er bilen ikke. Den 35-årige Deu har kvast bilens tag, ødelagt sideruderne og bagsmækken.

Nationalparken oplyser, at elefanterne i denne tid i højere grad kommer ud af junglen, da de leder efter mad efter regnsæsonen, hvor deres sædvanlige mad er tørret ud.

Se også: To turister trampet ihjel af elefant: Ville tage billeder

Khao Yai National Park har efter hændelsen set det nødvendigt at genopfriske nogle gode råd til, hvordan man skal agere, hvis man møder en elefant i parken. Man skal for det første huske på, at elefanterne er vilde.

Se også: Skal du på safari? Sådan dræber dyrene dig