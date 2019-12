Elektrisk ål sætter strøm til juletræ

Miguel Wattson, en elektrisk ål fra Tennessee, har fået et nyt job hos Tennessee Aquarium i byen Chattanooga.

Udover at være en stor attraktion i akvariet bidrager han nu også med strøm til akvariets juletræ. Det skriver CNN.

Joey Turnipseed, akvariets audiovisuelle specialist, har tilsat to sensorer til Miguels akvarie, der udleder hans naturlige elektricitet til et sæt højttalere.

- Højtalerne konverterer udledningen til den lyd, som du hører og de festlige blinkende lygter, siger Joey Turnipseed i en pressemeddelelse.

Når ålen søger efter mad eller navigerer i akvariet, vil den typisk udlede 10 volts elektricitet. Elektriske ål er dog i stand til at generere mere end 800 volt. Ålen vil udlede så høje volt, hvis den skal forsvare sig eller bedøve et bytte.

Selvom strømstødet er kortvarigt, er det tilstrækkelig stærkt til at dræbe mindre byttedyr eller bedøve eller lamme større dyr. Den tager ikke selv skade, fordi dens krop er dækket af et tykt lag beskyttende slim, der forhindrer den i at få stød.

- De hurtige, svage lysglimt er forårsaget af de konstante lavspændingerne af elektricitet, som Miguel frigiver, når han prøver at finde mad. De større blitz skyldes de højere spændingsstød, som han udsender, når han spiser eller er ophidset, siger Kimberly Hurt, som arbejder på Tennessee Aquarium.

Elektriske ål lever i floder i Sydamerika, og kan blive op til 2,4 meter lange og have en omkreds på næsten en halv meter.